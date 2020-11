Va Cruz Azul con todo en la liguilla

El estratega de La Máquina, Robert Dante Siboldi, aseguró que su equipo no desea cargar con la etiqueta de favorito y tomará las cosas con calma

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, afirmó que en el conjunto celeste no les interesa ser catalogados como uno de los equipos favoritos para conquistar el trofeo de campeón del torneo Guardianes 2020, pues, aunque tienen el objetivo de ganar la tan anhelada novena estrella, son conscientes que en la liguilla tendrán a rivales que no harán sencillo el camino para cumplir con dicha meta.

Nosotros no nos sentimos favoritos para nada, aquí los ocho que están dentro son favoritos para salir campeones, todos los equipos están capacitados, hay buenos planteles, por algo están en esta fase, así que el favoritismo no lo ponemos nosotros y no lo queremos cargar, no lo vamos a cargar”, expresó.

El estratega cementero tampoco quiso meterse en polémicas sobre el pasado reciente de la institución, y en si considera que hay ciertos temores rondando por la Noria cuando llegan las instancias finales.

«No creo en los fantasmas, no creo en esas cosas, creo en el trabajo, dedicación, energía positiva, en que el equipo cuando juega con intensidad, juega con solidaridad y como siempre lo hemos hecho, eso es en lo que nos enfocamos, no en fantasmas ni en cosas que han generado tanta polémica o que ante la adversidad han intentado denigrar a la afición, estamos mirando hacia delante», dijo con tranquilidad.

Por otra parte, Siboldi aseguró que, en el comienzo de su serie de cuartos de final ante Tigres, tomarán las cosas con calma, pues se enfrentarán a una escuadra con la cual no podrán tener desatenciones.

Nos toca Tigres y pensamos en el partido de ida, serán dos tiempos de 45 minutos en los cuales tendremos que estar bien atentos, bien concentrados y con la idea firme de que tenemos que hacer nuestro trabajo, nos enfocamos en eso, veo al grupo muy mentalizado, saben que es una oportunidad de poder trascender y de poder hacer historia”, sentenció.