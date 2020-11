Suspenderán servicio de recolección de basura el lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre no se prestará el servicio de recolección por ser día inhábil a nivel nacional, por lo que exhortan a los ciudadanos del sector que les corresponde ese día a no sacar su basura para evitar que los perros rompan las bolsas, informó Norberto Barraza Almazán.

El director de Servicios Públicos Municipales indicó que este lunes toca al sector Centro de la ciudad, por lo que pidió a los ciudadanos resguardar sus desechos hasta el próximo jueves que corresponde el servicio nuevamente a esa zona.

«El próximo día 16 de noviembre al ser un día feriado por el 20 de noviembre, no va a ver recolección de basura. Igual toca al sector centro de la ciudad, entonces a los que le toca la basura los días lunes y jueves, no habrá recolección este próximo lunes”, dijo Barraza Almazán.

Asimismo, mencionó que estarán los contenedores en el estadio Héctor Espino para las personas que requieran deshacerse de su basura doméstica o cacharros, puedan llevarla tranquilamente a ese punto cualquier día de la semana.

El funcionario municipal comentó que el pasado 2 de noviembre que no se prestó el servicio en el mismo sector se recolectaron 120 toneladas de desechos en los contenedores, adicional a lo que normalmente se recolecta a diario.

Por lo que reiteró que los contenedores permanentes estarán disponibles para quienes deseen llevar a depositar su basura.