Solicitan ganaderos respuesta a problemas de sequía

De forma conjunta tendrá que construirse la solución y darle respuesta lo más pronto posible al problema que ha dejado en la actividad ganadera de Sonora la grave sequía que enfrenta Sonora, que es la más fuerte en los últimas 50 años, afirmó el secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), Jorge Guzmán Nieves, ante los diputados federales Eduardo Ron Ramos, presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso de la Unión, y Jorge Russo Salido.

Guzmán Nieves, comentó que la solución no será de un solo lado, ya que tiene que ser una solución integral, donde el gobierno estatal aportará una parte y el federal otra, para juntos encontrar el camino que permita sobrellevar esta contingencia.

«Tenemos que cambiar la estrategia en lo que estamos haciendo para que el resultado sea diferente, porque hasta ahora, lo que hemos logrado no ha sido lo esperado», expuso el titular de la Sagarhpa.

Guzmán Nieves afirmó que hay coincidencias con el presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso de la Unión, en el sentido de que se requiere un programa emergente para apoyar al sector ganadero de Sonora y, si bien es cierto, ya se aprobó un presupuesto, el Poder Legislativo es el que dispone y deberían tener la capacidad para que se reevalúe esta situación y se pueda destinar una bolsa para apoyar a los productores ganaderos.

El titular de la Sagarhpa mencionó que los acuerdos a los que se llegó en esta reunión son: establecer la declaratoria de Zona de Emergencia para el Estado de Sonora, mediante la convocatoria a la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros; de igual manera, se acordó llevar a cabo una reunión con los diputados federales por Sonora, para en conjunto con los productores y autoridades estatales, sumarse, como ha sido el objetivo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en la gestión de los apoyos necesarios para que la actividad ganadera salga adelante.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso de la Unión, Eduardo Ron Ramos, expuso que será muy complicado en este momento llegar a una negociación en el presupuesto en la Cámara de Diputados.

“Hay una mayoría absoluta de parte del partido en el poder, es la realidad de las cosas, no es sencillo, no es fácil, es la primera ocasión en la historia que un partido en el poder no admite una sola reversa en la reserva de negociaciones en el presupuesto, sin embargo, apoyaremos todas las instancias para llegar a la solución a esta grave crisis que afecta a la ganadería sonorense. Mi mayor reto y responsabilidad como presidente de la Comisión de Ganadería del Congreso de la Unión es, sin ver colores, respaldarlos a ustedes y decir lo que está pasando en el gobierno federal sin ningún tinte político», subrayó.