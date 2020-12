Propician contagios camiones

Siguen $olapando a los yaquis

No cerrará Supremo Tribunal

¡Las palas por balas! de la Sara

Propician contagios camiones…Los que tal parece que son inmunes ante las medidas sanitarias que se han implementado, son los concesionarios del transporte urbano, por nomás no acatar las estrategias ordenadas para contrarrestar los contagios de coronavirus, y para prueba está el enésimo exhorto que les hiciera el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado. De ese pelo.

Toda vez que a los de las empresasMovilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, en contubernio con el director de Transporte estatal, Carlos Morales Buelna, simplemente “les ha valido” el exponer a los usuarios a contraer el citado virus, como lo refleja el que sigan siendo muy pocos los camiones en circulación en la Capital, a pesar de que la demanda del servicio ha ido en aumentado. ¡Zaz!

No en balde es que Peinado Luna llamara a no interponer el interés económico sobre la salud de los pasajeros, como lo prueba el que actualmente sólo circulan entre 250 y 260 unidades, mientras que hay más de 120 paradas en los centros de pernocta, porque según esto se requiere de la autorización de la instancia que representa Morales Buelna para que salgan a prestar el servicio, y es como “se echan la bolita” unos a otros.

En lo que es una problemática que se ha agravado con la llegada de la época de las compras navideñas, pues el punto es que de que aún y cuando hay más movimiento de pasaje, en la realidad continúan con la misma cantidad de ruleteros, y es por lo que tienen que esperar hasta una hora para abordar uno de ellos, que generalmente viene “lleno”, lo que ocasiona que no se respeten los protocolos de sanidad por la pandemia.

Luego entonces sí que es una deficiencia camionera que no deja de ser una incongruencia, porque por un lado el Consejo Estatal de Salud determina una serie de disposiciones para evitar la propagación de esa letal enfermedad, y a las cuales deben sujetarse todos los sectores económicos, como las que ayer entraran en vigor, pero lo que son ellos con total impunidad las ignoran, al nadie pararles el alto. Ni más ni menos.

Es por eso que una vez más “Nacho” Peinado apuntillara, que es una falla debe atenderse con urgencia, por esa actividad transporteril ser uno de los principales focos de contaminación, de ahí la necesidad de que por fin pongan a funcionar más de esos vehículos, ya “de perdis” en las llamadas “horas pico”, que es cuando van repletos y sin respetar el que deben operar a la mitad de su capacidad, lo que sólo ha sido una ilusión. ¡Glúp!

Porque lo que es hasta ahora, a Carlos y compañía les ha importado “un cacahuate” la integridad de quienes usan ese tipo de transporte para trasladarse a sus diferentes ocupaciones, por Peinado no ser el único que ya “tiene la boca chueca” de tantos llamados que les han hecho al respecto, sin que hasta ahora hayan actuado en consecuencia, porque el que las escuelas estén cerradas, no quiere decir que los estudiantes no salgan.

En esos términos está la impunidadcon la que se continúan conduciendo, en tanto que de acuerdo a la clasificación que acaba de decretar el Mapa Sonora Anticipa, lo que es en esta Ciudad del Sol todas las actividades deberán terminar a las 10:00 de la noche, e iniciar a las 6:00 horas de otro día, por cómo han cundido los infectados, que ya casi sumaban los 42 mil 500; con alrededor de 3 mil 400 muertos. ¡Ups!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen solapando a los yaquis…Y ante el anuncio que ayer hiciera el “Pejidente”, Manuel López Obrador, de que ahora van por la recuperación de las casetas de cobro, ¿o de robo?, de la carretera de Cuatro Carriles, como lo acaban de hacer en Nayarit y Sinaloa, lo primero que le reviraron es que empiece por los ilegales retene$ de extor$ión que han colocado los abu$one$ yaquis en la zona de Vícam y Guamúchil.

Eso como consecuencia del sentir general que hay, por el impune atropello en que han incurrido algunos grupitos de ese rebelde grupo étnico, que hasta la violencia han llegado para “a chaleco”, o por la fuerza cobrarle una cuota de $50 pesos a $200 pesos a los que transitan por esa rúa federal, de ahí el porquéde la petición de que agarren “corte parejo”, en ese operativo que harán por medio de la Guardia Nacional. ¿Será?

Lo anterior luego de que el mismo López Obrador reconociera que no sólo han tomado por asalto esos puntos de cobranza, sino que además amenazan a los conductores, que en el caso de los miembros de esa tribu están “píor”, porque no solamente ya haber golpeado a quienes circulan por esa vía, porque se han resistido a pagarles, sino que ahora hasta armas de fuego les están sacando. A ese grado el peligro y la felonía.

Motivo por el cual es que incluso la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, ya le enviara una carta de advertencia a la federación, con el fin de pedir su intervención, por cómo esa violencia étnica ha venido subiendo de tono y no tarda en desencadenar en una tragedia, pero lo que es AMLO únicamente está haciendo referencia, a que es parte de una limpia en lo que es Caminos y Puentes Federales (Capufe). ¡Ajá!

No obstante de lo que son los tachados de salvajes de esa etnia no ha dicho nada, al margen de que afirmara que su gobierno está poniendo “orden en el caos”, pero por lo que se ve sóloen el que afecta sus intereses, y no el de los ciudadanos, porque para el caso la toma de ese caseterío es un mal necesario, por ser una cobradera muy cara, mientras que el que hacen en el yaqui “ya se pasó de la raya”, pero aún así los $olapan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No cerrará Supremo Tribunal…Y por aquello de las dudasy los falsos “run runes” que algunos han propalado, el que ya aclaró paradas y advirtió que en términos legales ellos van a seguir chambeando de manera presencial, es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez Rodríguez, luego de los rebrotes de Covid-19 que han surgidos en oficinas gubernamentales. ¡Órale!

Al ser un posicionamiento del también magistrado, con el que dejó muy en claro que por el momento no regresarían a la modalidad de trabajo en casa, a partir de que en los diferentes juzgados han instaurado satisfactoriamente los protocolos de higiene y seguridadacordados por el sector Salud, por lo que no ven necesario el nuevamente suspender las labores de forma personal en ese Poder Judicial. ¡Qué tal!

Para el caso es que Gutiérrez Rodríguez precisara que ya tienen adecuadas las instalaciones conforme lo marcan los sistemas de prevención que se han propuesto, como es con acrílicos en todas las áreas para prevenir la posible contagiadera entre el personal y la ciudadanía que acude a darle seguimiento a las demandas, en aras de tener regulado y protegido el contacto directo que pueda darse. ¿Cómo la ven?

Muestra de ello es que el máximo funcionario en ese ámbito dijera con todas sus letras que: “En marzo nos agarró a todos inexpertos y desprevenidos, una situación que no se había presentado en cien años y ya aprendimos, y no vamos a castigar más el servicio, o la actividad litigante; así que les repito, el temor es falso, el temor es infundado”, ante lo que se concluye que por lo pronto el STJE continuará abierto. De ese vuelo.

Y como don Francisco es de los que ha demostrado que no es “puro Pancho”, sino más bien de los que ha roto con los esquemas, al siempre estar abierto para responder por la institución que representa, es por lo que los abogados litigantes ya pueden estar tranquilos, de que podrán seguirtrabajando, en tanto que es mal no se ponga “píor”, como en meses anteriores, cuando provocó la paralización de todo mundo. ¡Tómala!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Las palas por balas de Sara!…Quien vaya que “no se la ha acabado”, es la alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, luego de que a nivel nacional se volviera viral a través de las redes sociales, por el acto que montara la semana pasada, ahora sí que para intercambiar ¡palas por balas!, luego de que al colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora se las regalara para que rastreen los cuerpos de sus familiares desaparecidos.

Casi por nada es que a la por algo tan llevada y traída de Valle Dessens se le revirtiera esa acción y ceremonia protagónica que llevara a cabo, en la que repartiera esos implementos y herramientas para que las rastreadoras en cuestión busquen a sus seres queridos en fosas clandestinas en la región, con todo y que a la clásica salió con que se trató de un “golpetello” político en su contra, cuando lo cierto es que incurrió en una falta de tacto.

Aún así y al margen de que Sara una vez más quiera asumir el papelito, o papelónde víctima, pero es innegableque de nueva cuenta “le salió el tiro por la culata”, como lo evidencia el que se volviera tendencia en la red virtual, y todo por pasarse de protagónica con un evento que es de esos que no deben promocionarse, por ser de los que llevan implícito el dolor humano, de quienes tienen perdido a un cristiano.De ese tamaño.

Pero lo que es Valle, y a la usanza de cómo reiteradamente lo hace, para suplir su carencia de resultados, es que se puso a publicitar una donación que debió haber realizado al margen de los reflectores, como lo pone de manifiesto el que difundiera una foto en la que se le ve distribuyendo ese palerío, así como botellas de gel, y hasta con moños feministas, por haberlo hecho en el Día de la No Violencia contra la Mujer. ¡Ñácas!

La verdad que no es para menos que a la fallida “Presimun” de la Coalición Juntos Haremos Historia -Morana-PT-PS-, ahora “le hayan tupido” virtualmente, y con sobrada razón, si se parte de que a esas criticadas donaciones hasta el logo del ayuntamiento les colocó, que es el de “Guaymas VA”, cuando más bien lo que debería de ofrecer son soluciones contra la inseguridad que ya la ha rebasado en ese puerto.

Correo electrónico: [email protected]