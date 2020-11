Sin Medias Tintas

“Meten candil” a los yaqui$

“Meten candil” a los yaqui$…El que sí que está provocando que los de la tribu yaqui se “pinten de guerra” y saquen algunas de las hachas que tenían enterradas, es el gobierno federal de la llamada 4T, del “Pejidente”, Manuel López Obrador, como parte del Plan de Justicia con el que les ha estado dando volantín y por el lado, al pretender resolverles añejas demandas que causarían efectos colaterales y daños a terceros.

Pues de acuerdo al reciente anuncio hecho por el titular del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, no solamente intentanregresarles las tierras que les expropiaran en 1994, durante la gestión del ex “Presi”, Ernesto Zedillo Ponce de León, sino que ahora también estarían poniendo en un predicamento la continuidad del Acueducto Independencia, con el que abastecen al Sur de Hermosillo.

Eso porque ahora contemplan la construcción de un nuevo acueducto para darle respuesta a una exigencia histórica en el suministro de agua para los ocho pueblos yaquis, con lo que revivirían un conflicto acuático entre Obregón y la Capital, por entre otras cosas la Federación comprometerse a hacer una nueva consulta para el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), de una obra que ya lleva ocho años en operación. ¡Glúp!

Pero “pos” así está “la manga ancha” que la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui le está dando a los integrantes de esa etnia, al salir a flote de que en casoque llegaran a rechazar la operatividad de ese ducto, con el que bombean ese vital líquido desde la presa del “Novillo” a la Ciudad del Sol, tendría que cancelarse, con las consabidas consecuencias que ese cierre de llave propiciaría. De ese pelo.

Y tan es real esa posibilidad, que ya dieron pelos y señas a detalle, de lo que sería el Acueducto Yaqui, en el que invertirían mil 800 millones de pesos, porque contará con 150 kilómetros de longitud, y funcionará con gravedad desde la presa el Oviachic -Álvaro Obregón-, con un costo anual para operarlo de $7.5 millones de pesos, y una capacidad de $3.8 millones de metros cúbicos, a un precio de dos pesos por metro cúbico.

O séase que así estarían esos dos frentes que abrirían con los miembros de ese grupo étnico, que por de por sí pretextos han querido para sacar su espíritu belicoso, y “píor” ahora que les están “metiendo candil”, para reintegrarles parte de un territorio que les asignara el ex mandatario, Lázaro Cárdenas, a pesar de que nunca lo trabajaran; y también con lo que tiene que ver con la disputa por el agua, más las que se acumulen. ¡Ñácas!

Crea Morena división en Unison…Tal como era de esperarse, y a partir de lo que ya ha sucedido antes, la que se volvió a convertirse en una “cena de negros”, por ni entre ellos mismos ponerse de acuerdo, es la intentona de reforma a la Ley Orgánica de la Unison que están promoviendo los legisladores de Morena, al darles por el lado a los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus). ¡Ups!

Y para prueba está que la que ya saltó para corregirles la plana, en cuanto a esa pretensión de reformada a la también llamadaLey 4, que ya serevisa en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, es la dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus),Elvira Silva Mazón, al apuntillar que es una modificación a modo que solo beneficiaría a un grupito de profesores. ¡Palos!

Toda vez que Silva Mazón ya les mandó a decir a los del Staus, cuyo cabecilla es Sergio Barraza, que el actual anteproyecto de cambió que “se sacaron de la manga”, dizque lo elaboraron de forma antidemocrática, al carecer de la opinión de los diferentes sectores, entre ellos el de la comunidad estudiantil y la clase trabajadora, a los que sólo les han solicitado su firma de apoyo, pero a nivel de subordinados. De ese tamaño.

Más menos así es como les están poniendo los puntos sobre las íes a Barraza Félix y sus promotores morenistas, porque sí bien hay conciencia de que la actual ley que rige a la “Uni” ya casi tiene tres décadas de promulgada, de ahí que requiera de ser ajustada, pero suponen que cualquier propuesta debe ser de manera consensuada, como hasta ahora anunciara el diputado, Alfonso Montes Piña, que lo harían, pero “ya pacue”.

Aunque lo que confirma que “lleva chanfle” esa intención de modificada, por como ya se politizara, es que el mismo alcalde moreno de Obregón, Sergio Mariscal, ya balconeó por el Twitter a la coordinadora de la bancada morenucha en la Cámara de Diputados, Ernestina Castro Valenzuela, de traer por encargo, o encomienda, ese movimiento de la Ley 4, muy seguramente que con fines electoreros. ¿Será el caso?

Sigue la operatividad ISTAI…Y a pesar de la epidemia de Covid-19, pero los que han continuado demostrando que no le han bajado a la chamba, son los del Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI), y para muestra está que en su última sesión acaban de resolver 117 recursos de revisión, de los cuales 78 fueron quejas contra nueve ayuntamientos, al punto de que sólo Nogales acumuló 56 de ellas. De ese vuelo.

De ahí que entre las localidades señaladas con dedo de fuego están Cajeme con 5 revisiones; Hermosillo y Baviácora con 4 cada uno; Arizpe y Agua Prieta con 3; seguidos de Cananea, Suaqui Grande y San Luis Río Colorado, con uno respectivamente, según el reporte ventilado por los comisionados Arely López Navarro, Andrés Miranda Guerrero y Francisco Cuevas Sáenz, esté último en su calidad de Presidente. ¡Órale!

Y en lo que es muestra de que a los del ISTAI no les tiembla la mano, a la hora de aplicar la Ley, un reflejo de eso es que aflorara que en el 96% de los casos les dieran la razón a los solicitantes, ordenando la entrega de la información, y girando los respectivos 92 avisos de probable responsabilidad administrativa por parte de servidores públicos, a fin de que los órganos de control interno apliquen las medidas pertinentes. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que después de esa ajustada, por voz de Cuevas Sáenz les hicieran un llamado a eficientar sus sistemas de rendición de cuentas claras, con la finalidad de que sean más abiertos de cara los ciudadanos, por aquello de que son sus representados, dejando muy en claro que por ellos no ha quedado, al momento de ofrecerles el respaldo y la asesoría necesaria, en aras de que no tengan justificaciones para no hacerlo.

Tan es así que desde el martes y hasta ayer viernes, implementaron lo que fue la Segunda Jornada de Capacitación obligatoria del presente año, que llevaron a cabo de manera virtual, vía la plataforma Zoom, con las temáticas de Transparencia Proactiva, Gobierno Abierto y Proceso de Entrega Recepción, con la participación de los 72 municipios, al mostrar un interés por estar al día. Así el poder de convocatoria.

Aunque esa instrucción la cerrarán hasta el venidero 3 de diciembre, con los que serán dependencias de los tres Poderes de Gobierno, así como de organismos autónomos, como son partidos políticos, sindicatos y asociaciones civiles, en aras de abonarle a un manejo transparente de los recursos públicos. Así el acierto.

