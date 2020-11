Sin Medias Tintas

Genera caos semáforo local

Cunde Covid-19 en oficinas

“Tupen” a planta tratadora

“Andan desatados” ladrones

Causa caos semáforo local…Y mientras que la pandemia de coronavirus en Méxicoimpuso un nuevo récord de contagios en un solo día, al casi “arañar” los 11 mil, con un total de 10 mil 794, para ya sumar más de un millón 100 mil, y superar las 102 mil muertes, lo que es en Hermosillo siguen “hechos bolas” con relación al Semáforo Epidemiológico, por estar en naranja, pero con un tinte amarillo. De ese pelo.

Toda vez que a pesar de que el pasado viernes en una reunión del Consejo Municipal de Salud de esta Capital, se acordó retroceder en la citada coloración, para aumentar la condición de riesgo, ante el incremento de enfermos y la saturación de camas en los hospitales, pero lo cierto es que continúa habiendo una confusión en cuanto a los horarios, aforos y restricciones en general, por ser hora de que no han determinado los cambios.

Tan es así que lo que son algunos representantes camarales, como los de la Canaco y Canirac, Ario Bojórquez Egurrola y Manuel Lira Valenzuela, respectivamente, manejaban que sería hasta hoy “juebebes” cuando se darían a conocer las nuevas prohibiciones que habría, a partir de esa modificación en la semaforización, una vez que sean aprobadas por las instancias estatales, por lo que así ha estado la tardanza. ¡Pácatelas!

Aún y cuando de antemano ya se conocen las implicaciones prohibitivas que tiene esa tonalidad preventiva, pero es obvio que los comerciantes, restauranteros, antreros y demás, “la están jugando” a que se las hagan oficiales, por aún estar operando como si todavía estuviera amarillando, es decir, cerrando hasta la medianoche -12:00 horas-, y al 80% de su capacidad, en vez de la mitad, y en horario de las 22:00 horas.

Y tan han seguido en las mismas, que hasta el cabecilla de una supuesta unión de tiangueros, una tal Luis Roberto Rodríguez Terán, se dio el lujo de asegurar que a ellos no les iban a impedir seguir trabajando los fines de semana, como si tuvieran la facultad de decidir que es lo más conveniente para la salud de los clientes, pero “pos” eso es provocado por el vacío que han dejado las “autoridades” de los diferentes niveles.

Sin embargo y para quien dude de lo anterior, o de ese caos que hay, hay tienen que ya prácticamente se va terminar la presente semana, y es hora que no han hecho públicas las nuevas medidas de prevención, para contrarrestar la propagación que ha ido al alza, al ya estarse rebasando los 200 casos diarios, para totalizar más de 41 300 en el Estado; con más de 3 mil 300 fallecimientos, por lo que así se ha disparado la tendencia.

Ya que lo que son los gimnasios, centros de eventos de fiestas, y todo lo que se le parezca, así como tiendas de conveniencia, supermercados y comercios en general, se han mantenido a la espera de una notificación, por hasta el momento no haber sido informados de ningún cambio, que se suponía que por “de faol” conllevaría haber retrocedido al anaranjado, y que es algo que debieron haberles definido desde el pasado martes. ¡Zaz!

Casi por nada es que el País esté catalogado como la “píor” Nación para vivir durante la presente epidemia, y no precisamente por el buen manejo que se ha hecho de la misma, sino todo lo contrario, y para prueba está lo que ha ocurrido en el ámbito local, al no ponerse de acuerdo, dejando transcurrir un tiempo que es muy valioso, y en el que ya debería estar previniendo, para que no se convierta en más infectados y muertos. ¡Ups!

Cunde Covid-19 en oficinas…Ahora sí que para los que no lo quieran creer, el cómo de nuevo está cundiendo el Covid-19 por todos lados, para evidencia está que donde afloró que por tercera ocasión se registró un rebrote, es en el Registro Civil del Estado, del que es director Ulises Cristópulos Ríos, razón por la cual es que tuvieron que suspender labores por recomendación de la Secretaría de Salud. ¡Vóitelas!

Ese es el peligro que han tenido que enfrentar algunas dependencias gubernamentales, que como parte de su funcióntienen un contactodirecto y permanente con el público, como es el caso de la representada por el siempre diligente y activo de Cristópulos Ríos, como lo refleja que en esta ocasión fueran 8 empleados los que “pescaran” ese virus, motivo por el que permanecerán cerrados hasta el venidero lunes. ¡Órale!

Es por eso que para prevenir una mayor contagiadera, o transmisión de esa virulencia, es que optaron por aislar la personal para seguridad de ellos y los usuarios que acuden a esas oficinas, y en cuyo ínter procederán a sanitizar, desinfectar y limpiar, aunque los servicios seguirán disponibles en línea, en la página www.registrocivil.sonora.gob.mx, así como la expedición de actas de nacimiento en los cajeros automáticos.

No obstante y que se vale apuntillar que no es una rebrotada que es privativa del Registro Civil, por igual saberse que en lo que es una sede del Ayuntamiento hermosillense, ubicada en calle Morelia y Carbó, en la que están la Dirección de Inspección y Vigilancia y la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), entre otras, dizque también hubo una serie de infectados. De ese tamaño.

Ciertamente que ya donde quiera está proliferando ese bicho surgido en China, y para el que sigue sin haber vacuna ni tratamiento, y para seña está que el alcalde de Cananea, Eduardo Quiroga, decidiera cerrar el Palacio Municipal, realizándose las actividades más necesarias; en tanto que en Navojoa ya anunciaron que cancelarán las tradicionales posadas navideñas, y no es para menos. ¿Cómo la ven?

“Le tupen” a planta tratadora…Quien bragada como es, la que ayer casi casi dijo ¡lo del agua, al agua!, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, luego de que por medio de un video arremetiera contra los regenteadore$ de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Hermosillo, a los que de mañosos y abusivos no los bajó, por de a cómo han estado lucrando con el dinero de los ciudadanos. Ni más ni menos.

Porque si bien es cierto que Célida Teresa “ya los traía entre ojos”, altacharlos de viles explotadores y ganones, por no cumplir con las cláusulas del contrato pactado, “la gota que terminó de derramar el vaso”, es que hayan llegado al grado de negligencia de no pagar el servicio de energía eléctrica, lo que causó que dejaran de operar, a pesar de que les pagan $18 millones de pesos mensuales por esa concesión. Así el dato.

No en balde es que en la grabación de poco más de un minuto, y que difundiera a través de redes sociales, y con una actitud por demás “enchilada”, entre otras cosas se preguntara que si dé a cómo con una facturación por esa millonada, no puedan ni liquidar el recibo de “la luz”, de ahí que de viva voz les advirtiera que: “¡Ya se les acabó!” el negocio, como dándoles a entender que procederá en consecuencia. De ese vuelo.

Al sentenciar y mandarles a decir que continuará publicando información con la intención de terminar con esa “historia de terror”, por la forma en que han estado abusando de los hermosillenses, desde hace 6 años en que les hicieran esa adjudicación con un sobreprecio, en el sexenio de Felipe Calderón, y que después se multiplicó en el de Enrique Peña Nieto, obviamente que en contubernio con los gobiernos municipales.

A ese punto estuvo la balconeada que López Cárdenas les hiciera a los empresarios que se han hecho más millonarios con ese redondo y fétido negociazo, y quede seguro marcará un antes y un después, en torno a la pretensión que y se trae de cancelarles esa leonina concesionada, como ya lo hiciera con la del alumbrado pública, y que también intenta con el relleno sanitario, para que no sigan saqueando las arcas del municipio.

“Andan desatados” ladrones…Los que se está demostrando que “andan desatados”, como queriendo $acar para la navidad, son los ladrones, por en los últimos días perpetrarse una serie de asaltos, como el de un hombre al que despojaron de $300 mil pesos al salir de un banco; o el trágico atraco del lunes, con un muerto; o el del martes contra una pareja, al robarles $240 mil con el truco de la llanta ponchada. ¡Ñácas!

Eso explica porque el representante del Observatorio Sonora por la Seguridad, Manuel Emilio Hoyos, les hiciera un llamado a los diferentes órdenes de la Seguridad para redoblar esfuerzos, e impedir que se hagan costumbre esos hechos de violencia, por asegurar que al recrudecerse los sucesos violentos de alto impacto, queda “cancha abierta” para que puedan suceder cosas como el del “San Lunes” en una gasolinera. ¡Palos!

Por suponerse que el peliculezco asalto y ataque armado ocurrido por la mañana,y en inicio de semana, en un expendio gasolineroen la colonia El Malecón, y de donde los hampones se llevaron más de un millón de pesos,evidentemente fue planeado, y probablemente cometido por un grupo delictivo, y no por unos asaltantes cualquiera, lo que debe ser una alerta para que eso no empiece suceder, y se vea como algo normal.

De tal forma que a la falta vigilancia de la Policía Municipal, al “mando” del Comisario General Gilberto Landeros Briseño, lo que es Hoyos Díaz le está agregando la notoria carencia trabajo de inteligencia policial, como lo denota el que les hubieran “madrugado”, y sin haber tenido poder de reacción, para terminar huyendo con un “jugo$o” botín, con todo y que la atracada fuera en una zona muy céntrica y transitada. A ese grado.

Si se toma en cuenta que los delincuentes no sorprendieron a los simples despachadores del aludido negocio, ubicado en bulevar Río Sonora y Solidaridad, sino a unos guardias privados de la empresa Corporativo Plus Seguridad Empresarial, que como siempre acudían a recoger el dinero de las ventas del fin de semana, y es cuando les cayeron en dos vehículos, matando a uno de ellos, e hiriendo a otro. Así estuvo la osadía.

