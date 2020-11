Sin Medias Tintas

“Calientan la plaza” con asalto

Vuelven a “llenarse” hospitales

Sube de tono conflicto del ITH

“Relincha” nueva Bronco Sport

“Calientan la plaza” con asalto…Y ahora sí que mal empezó la semana para el Comisario General de la Policía de Hermosillo, Gilberto Landeros Briseño, por cómo en pleno “San Lunes” le “calentaran” la plaza, al perpetrarse un violento asalto de alto impacto a mano armada en una plaza comercial ubicada en bulevar Río Sonora y Solidaridad, con saldo de una guardia de seguridad privada muerto a balzos y otro herido.

En lo que es un mañanero atraco suscitado alrededor de las 8:00 horas, cuando presuntos hombres empistoladosintentaron despojar de efectivo a los citados vigilantes de la empresa Corporativo Plus Seguridad Empresarial, al sorprenderlos en el momento en que llegaron como cada lunes para recoger y trasladar el dinero de una gasolinera localizada en el mencionado lugar, armándose la tracatera. ¡Zaz!

Sin embargo con todo y la sorpresa lo guardianes particulares lograron repeler la agresión, pero sacaron la “píor” parte, de ahí que después de un intercambio de disparos, que duró como un minuto y medio, uno de ellos quedó sin vida en la parte baja y trasera de un pick up en el que viajaban, y el cual chocaron los asaltantes con una Ford Explorer en que se desplazaban; y otro resultó lesionado, siendo hospitalizado.

O séase que así estuvo esa emboscada que provocó que se activara el Código Rojo y que de entrada evidenció la lenta reacción de los gendarmes municipales al mando de Landeros Briseño, luego de que como siempre los atracadores huyeron como Juan por su casa y con total impunidad, logrando llevarse el botín que estaba en un maletín, y que era producto de las ventas del Buen Fin. De ese pelo.

Aún y cuando después afloró que no había trascurrido más de una hora, cuando en el cruce de las calles Irineo Michel y Reforma, en la colonia El Malecón, encontraron el vehículo en “salieron chicoteados”los hampones, y que lo más probable es que haya sido robado, pero sin que hubieran llevado a cabo alguna detención, por lo que así dio ese “pisa y corre” de los ladrones con el mismo rumbo desconocido. ¡Tómala!

Luego entonces así se volvieron a “soltar los diablos” en esta Capital, con esa asaltada registrada muy de mañana en la céntrica zona en cuestión, y que es una de las más transitadas, y más a la hora en que ocurrieron los hechos, que es de las de más tráfico, pero aún así no hubo víctimas colaterales, o inocentes, en tanto que del fallecido, y el que estaba siendo atendido en un hospital, se ignoraban sus identidades. Así la confusión.

Y al respecto habría que ver si contaban con prestaciones por parte de la compañía contratadora, por aquello de que una y otra vez se ha denunciado que la mayoría de esos empleados irónicamente no gozan de seguridad social, a pesar de que laboran “jugándose el pellejo”, como se dice popularmente, que ojalá y que no sea el caso, por el “broncón” en que se meterían los patrones, por pasarse de explotadores. ¡Mínimo!

Así que como consecuencia de ese suceso, no le extrañe si se topa con retenes policíacos en los principales cruceros, por sospecharse que los malhechores no alcanzaron a llegar muy lejos en su fuga, por lo cerca en que hallaron el auto que tripulaban, ante lo que deducen que todavía pudieran estar escondidos en esta Ciudad del Sol, de ahí por qué ya estaban “peinando” los diferentes sectores. Ni más ni menos.

Vuelven a “llenarse” hospitales…Sí que se está confirmando que segundas partes nunca han sido buenas, con los alarmantes datos revelados por el doctor, Clemente Baltierra, eldirector general de los Hospitales estatales, al ventilar que Hermosillo ya se encuentra con un 78% de ocupación hospitalaria en camas para pacientes con coronavirus, por lo que ya se está en ¡color rojo! en ese sentido. ¡Vóitelas!

En lo que es una cifra que confirma por qué en el municipio hermosillense finalmente se regresó del amarillo al naranja, en el Semáforo Epidemiológico, y con sobrada razón, por hasta los últimos cortes de esa enfermedad, ser la localidad con más contagios, al rondar los 19 mil; mientras que en lo referente a las muertes, ya se rebasaban las mil 50, de las más de 3 mil 300 que van en Sonora; y casi 41 mil infectados.

Eso explica por qué ya ha trascendido, que hasta en los nosocomios privados se está “batallando” para poder encamar a un enfermo con ese mal, por estar muy escasos los lugares, y es que de los 190 que había, sumando los de los públicos, hasta ayer 148 estaban en uso, lo que corrobora el alto promedio que hay, que de 8 de cada diez, como resultado de lo que es la segunda oleada de ese virus que puede llegar a ser fatal. ¡Ups!

Y lo mismo está ocurriendo en otros municipios como Nogales, Agua Prieta y Cananea, que se manejaba que andaban en un porcentaje por el estilo, de ahí que para hoy en esta desnaranjada ciudad ya se esperaba la implementación de nuevas medidas de restricción, a fin de reducir la movilidad ciudadana, y así evitar la propagación, como es reduciendo la operatividad de los negocios y demás actividades económicas.

Un síntoma de ello es que ya el vicepresidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Manuel Lira, adelantara que a ese gremio el Comité Municipal de Salud les reducirá el horario y aforo para ahora abrir hasta las 10:00 de la noche, y no a las 12:00, como estaban; a la par que el ingreso de clientes bajará del 80% al 50% para espacios abiertos; y así para los demás changarros.

Sube de tono conflicto del ITH…Donde la inconformidad ha seguido subiendo de tono y “de rayitas”, es en el ahora engrillado Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), luego de que ayer un grupo de maestros y empleados sindicalizados encabezados por el líder del sindicato de esa institución educativa, Rogelio Bonillas, realizaron otra protesta para exigir la restitución del ex rector, Gerardo Ochoa Salcido.

Y es que los manifestantes en esta ocasión le impidieron el acceso al Subdirector Administrativo, Luis Carlos Santos, quien se quedara como interino, advirtiendo que no lo dejarán entrar hasta que se restablezca a Ochoa Salcido, al culparlo de ser el causante de su renuncia, por las supuestas influencias que tiene con políticos y funcionarios de Morena, argumentando que no defenderán a vaquetones, sino sólo a los trabajadores. ¡Glúp!

Razón por la cual es que a Santos y su tachada de camarilla “se le fueran a la yugular”, al señalar con dedo de fuego que vergüenzadebería tener de presentarse a trabajar, porque no ha cumplido con su responsabilidad, de ahí que consideran que debe abandonar la plaza que ocupa, por tanto mal que ya le ha causado al ITH, por lo que a ese grado ya está esa división interna que se ha agravado. De ese tamaño.

De ahí que para que no quedaran dudas, incluso colocaron cárteles en los que se lee la leyenda de ¡Fuera!, ¡Fuera!, escribiendo en ellos los nombres del mismo Santos, además de un tal Julio Irigoyen, Sofía Méndez, Juan Pablo García Cantón, Candelario Moreno, Francisco Meléndez, Carlos Ahumada y Leonor García, entre otros, a los que exhiben como los causantes de esa creciente problemática. ¡Pácatelas!

Pero en tanto que le han seguido poniendotache a esas ventaneadas “autoridades” transitorias, o de transición, lo que es la instancia federal a la que le compete solucionar ese conflicto, simplemente ha dejado “correr la bola” hasta ahora, al no determinar ni una cosa ni otra, como sería el devolver a Gerardo, lo que se ve “muy pelón”, o en su defecto el ya designar al que sería su sucesor. ¿Qué no?

“Relincha” nueva Bronco Sport…Quien constató el cómo la producción de la nueva Bronco Sport ya “está relinchando” en la planta Ford de Hermosillo, es el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, luego de que hiciera un recorrido para checar que su fabricación ya sea toda una realidad, tan es así que en los patios se encuentran 4 mil 200 unidades de ese nuevo modelo que es de exportación. De ese vuelo.

Al en compañía de Enrique Araiza, director de Manufactura Ford México; y Abel Ortiz, gerente del consorcio que opera en esta ciudad, Vidal Ahumada verificar en las líneas de ensamblaje de esa novedosa y moderna camioneta todo terreno, lo que es el trabajo que realiza la mano de obra sonorense en ese producto automotriz que está catalogado de primer mundo y que competirá con la Jeep Cherokee. ¡Qué tal!

Luego entonces y después de que el pasado mes de julio se anunciara que aquí se produciría ese nuevo carro a partir de octubre, para lo cual se hizo una inversión de mil 500 millones de dólares, a fin de adecuar las instalaciones y poderlo armarlo, luego de que se dejará de fabricar el Fusion, lo que es su creación ya está a todo lo que da, como lo prueba el que hasta ya se hiciera el primer envío hacia los Estados Unidos.

No por nada es que Vidal ponderara, que esa nueva exitosa operación de Ford es producto de las gestiones que en su momento hiciera la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, en aras de convencer a esa trasnacional de llevar a cabo esa inversión extra en Sonora, lo que hoy por hoy ha permitido generar mil 200 empleos más, y que se acrecientan por estarse en los tiempos de la pandemia del Covid-19. Así el dato.

Porque con esa expansión en el ámbito automotriz se amplió el campo laboral en la Entidad, por esas miles de plazas que se abrieron, por las empresas satélites que también funcionan alrededor, al abastecer a Ford de insumos, de ahí por qué dicen que al titular de Economía en el Estado se le veía con una cara de alegría que no le cabíaen el rostro, y eso que no es muy expresivo, y no es para menos, ante ese éxito obtenido.

