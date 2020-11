Sin Medias Tintas

Cerrarán con gana$ Buen Fin

Los peros al Tianguis Navideño

Improvisan semáforo de Covid

Grillan a Unison los morenistas

“Caen” más por el Caso de ABC

Por Martín Romo (El Verdugo)

Cerrarán con gana$ Buen Fin…Y como una cosa lleva a otra, la que vaya que sí que cerrarán con más ganas, es la llamada venta anual del Buen Fin, que oficialmente concluye hoy, eso a raíz de que anunciaran que continuará un mes más cerrada la frontera México-EU para viajes no esenciales terrestres, con el fin de disminuir el contagio por Covid-19, de ahí que seguirá ese bloqueo hasta el 21 de diciembre. ¡Órale!

Así está la novedadventilada por Marcelo Ebrad, el canciller mexicano, basada en la revisión que hicieran del repunte que ha presentado ese virus en las últimas semanas, pero además por varios Estados fronterizos ya encontrarse en rojo y naranja en el Semáforo Epidemiológico, de ahí que estén previniendo en lugar de lamentar, como lo refleja el que México fuera el que le hiciera esa petición a los Estados Unidos. ¡Qué tal!

Razón por la cual es que el Acuerdo de Restricción Fronteriza establecido por ambas naciones se mantendrá en los mismos términos en que ha operado desde su implementación el pasado 21 de marzo, cuando cundiera esa epidemia, y el cual aplica para cruces no prioritarios del turismo, las visitas familiares o compras; pero sí permitiéndose los que tienen que ver con motivos de salud, trabajo, educación y humanitarios. De ese pelo.

Y apenas y si hace bien el gobierno mexicano en pararle al alto a todos aquellos que quieren viajar “al otro lado” por cuestiones que no son urgentes ni necesarias, que para el caso sólo pueden hacerlo en avión, después del más reciente reporte difundido por las autoridades vecinas de Salud de Arizona, que dan cuenta de casi 3 mil 300 contagiados en un solo día, el más alto registrado desde la primera ola de esa enfermedad.

Casi por nada es que sea una de las Entidades de la Unión Americana con más infectados, al ya casi alcanzar los 300 mil; con alrededor de 6 mil 500 muertes, de ahí por qué sean un latente foco de infección para los sonorenses, por colindar con Sonora en varias garitas, siendo la principal la de Nogales, lo que habla del porque sea de las municipalidades con una mayor incidencia, y no es para menos. ¿Cómo la ven?

Por lo que ante la ampliación de esa restringida para cruzar a territorio gabacho, es que por un lado muchos se quedarán con las ganas de irse de shopping, o “surtir el Santoclós”; pero por otro los que no caben de contentos son los comerciantes locales, como ya lo reconociera el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Hermosillo, Ario Bojórquez, por cómo las ventas se les han incrementado en un 60%.

No en balde es que Ario adelantara, que aunque la campaña de la vendimia del Buen Fin termina este viernes, la gran mayoría de los comercios ampliará sus promociones hasta el día 22, o el próximo domingo, en aras de aprovechar el fin de semana completo, y de esa forma estar en condiciones de tener una mayor reactivación económica, para seguirse recuperando de los meses que permanecieron cerrados. A ese grado.

Ante lo que se concluye que Bojórquez y compañía sí que están haciendo valedero el dicho de, ¡aprovéchate Matías, que de esto no hay todos los días!, por dé a cómo anteriormente por estas fechas se hacían unas caravanas para ir por los “christmas” a Gringolandia, y lo que son los vendedores locales nomás se quedaban “milando” como el chinito, al no poder competir en precios y calidad, esa es la realidad. ¡Mínimo!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponen peros al Tianguis Navideño…A los que está visto que sólo les interesa la salud de los ciudadanos cuando les conviene, o cuando va de acuerdo a sus intereses comerciales, es a los de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, de la que es promotor Rubén López, por ahora estar criticando la instalación del tradicional Tianguis Navideño que todos los años montan por estas fechas en el Jardín Juárez.

Y es que lo que es el por algo tachado de convenenciero de López Peralta, en esta ocasión está saliendo con que es inadmisible que el Ayuntamiento hermosillense autorice un evento masivo como ese, en el que confluyen infinidad de puestos de venta, según él porque significará un riesgo extra en tiempos de pandemia, por la aglomeración de personas que se provoca entre vendedores, empleados y compradores. ¡Vóitelas!

Pues a los de dicha Unioncita tildada de “pirata”, por no estar registrada en ningún lado, ahora sí les está “preocupando” que la clientela pudiera enfermarse, y de paso que los hospitales vayan a saturarse, lo que consideran que no suena muy sincero, después de que ellos en su momento exigieran la reapertura de sus negocios, a pesar del peligro que representaba para la ciudadanía, pero aún así exigían poder trabajar.

Para el caso es que ventilaran que ya enviaron un escrito al Órgano Colegiado Intersecretarial de Seguimiento, Evaluación y Supervisión de Medidas de Protección a la Salud y Reactivación Económica, con la intención de para que no aprueben esa vendedera, dizque para que no haya un rebrote masivo de coronavirus que ponga en peligrola vida de los ciudadanos que acudan a chacharear a ese lugar. Así “la escupida para arriba”.

Aunque lo que se escucha por demás falso, es que Rubén y su camarilla argumenten que la integridad de los hermosillenses debe estar por encima de los intereses económicos de la Comuna, al sostener que ese espacio puede convertirse en un foco rojo de propagación, cuando es algo que antes no les importó, pero “pos” es una forma de evitar la competencia de los tiangueros, cuando lo cierto es que el $ol sale para todos. ¿Qué no?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Improvisan semáforo de Covid…Con la novedad de que los que han resultado unos todólogos, o algo así como un ajonjolí de todos los moles, son los de la organización ciudadana denominada Hermosillo, ¿Cómo Vamos?, cuyo director es un tal Ernesto Urbina Miranda, por ahora haberles dado por lanzar lo que será la plataforma Semáforo COVID-19 para esta “Capirucha”, para medir la incidencia de esemal. ¡Zaz!

Aún y cuando Urbina Miranda aclara que es un mecanismo que no reemplazará al Semáforo Epidemiológico federal, sino que será una medición complementaria apoyada por un grupo interdisciplinario de investigadores de instituciones académicas de nivel superior y consultorías en inteligencia de datos, estadística y matemáticas, con miras a replicar los lineamientos y estimaciones de riesgos que utiliza la Federación. ¡Ajá!

En pocas palabras será una evidente “cuña”, a partir de la pugna que ha habido entre el Gobierno del Estado y el municipio, como resultado de las más recientes medidas preventivas implementadas por el Consejo de Salud Estatal, por la rebrotada que ha tenido ese padecimiento, tan es así que mientras que la Entidad retrocedió del amarillo al naranja, lo que es a la Ciudad del Sol la mantuvieron en anaranjado. ¡Pácatelas!

Así se están “metiendo en camisa de once varas” los del ¿Cómo Vamos?, por lo que a ver cómo les va, con todo y que justifican que es una herramienta más para la toma de decisiones y aplicación de estrategias para mitigar la proliferación de ese patógeno, al pretender que sea un parámetro que sirva para las acciones de regulación de la movilidad, así como de las actividades económicas y del uso de espacios públicos.

Ya que supuestamente tomarán en cuenta aspectos como la tasa de positividad, casos activos por cada 100 mil habitantes, mortandad, hospitalizaciones y ocupación de camas, entre otros; y a cada valor le asignarán una calificación de cero a cuatro puntos, sumatoria que permitirá calcular la coloración epidemiológica, de ahí el porqué del sentir que hay, de que les está quedando aquello de que, ¡el que mucho abarca, poco aprieta!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Grillan a Unison morenistas…Tal como era de esperarse, a los que terminaron “dándoles palo”, es a los diputados de Morena, pero en especial a la rebasada coordinadora de ese Grupo Parlamentario, Ernestina Castro, luego de que en el Congreso del Estado desecharan su propuesta para exhortar a la Junta Universitaria de la Universidad de Sonora para posponer la convocatoria para el proceso de elección de Rector. ¡Palos!

Toda vez que después de un año, lo que es a Castro Valenzuela y sus grillos les dio por “revivir” una iniciativa que presentaran, con la finalidad de tratar de reformar la Ley Orgánica de la Unison, destacando modificaciones al proceso de elección del rectorado, pero lo que son los legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, le aclararon que no pueden interferir en la autonomía universitaria. De ese vuelo.

No obstante y que doña “Tina” Castro argumentara, o inventara, que la Comisión de Educación y Cultura ya está próxima asesionar para someter a votación de sus integrantes esa reformada, de la también llamada Ley 4, pero como la gestión del actual encargado de la Rectoría finaliza el 16 de junio del 2021, es por lo quebuscan que no se lanzara la respectiva convocatoria, pero simplemente “no pegaron el chicle”.De ese tamaño.

Aún y cuando la cruda realidad es que a los levantadedos morenistas ya se les pasó el tiempo para hacer un cambio de esa trascendencia, por no ser “enchílenme otra gorda”, por la infinidad de grillos intereses que hay de por medio, si se toma en cuenta que ya van de salida, aunado a que ha quedado más que demostrado que muchos de ellos no tienen el nivel académico para una reforma de esas, por ni a la universidad haber ido.

Eso explica por qué esa intentona noreuniera las dos terceras partes de la votación en el Pleno, pero aún así al parecer es una de las banderas que quieren enarbolar los morenos, de cara al venidero proceso electoral del 2021, por los votos que pudiera sumarle promoviendo una política de ¡divide y vencerás!, por la inconformidad que siempre ha habido al interior de la Máxima Casa de Estudios por ese motivo. Así el dato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Caen” más por el Caso ABC…Aunque a cuenta gotas, pero a los que finalmente les está llegando su hora, es a los ex funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implicados en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, en el que murieran 49 niños el 5 de junio del 2009, y es que ahora afloró que vincularon a proceso a Carla Rochín Nieto, la entonces directora de Guarderías de esa institución. ¡Tómala!

Al igualmente saberse de la detención en Tampico, Tamaulipas, de Sergio Salazar Salazar, un empresario y político que en esa época fungía como director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, al que trasladaron a Hermosillo para enfrentar los delitos de homicidio y omisiones culposas que avalara un juez federal, y que es por lo que fuera puesto tras las rejasen lo que lo procesan. Ni más ni menos.

Porque aunque no se ha hecho mucha alharaca, pero se supo que en una audiencia judicial celebrada el pasado miércoles en esta Capital, a dicho parecito de ex vividorespúblicos se les ratificó la medida cautelar de prisión preventiva, por ser los que supuestamenteotorgaron los permisos de operación de esa estancia infantil, de ahí que a 11 años de ese siniestro estén surgiendo esas novedades, que sí que han estado de no creerse.

En lo que es una causa penal que por fin “está caminando”, derivado de una denuncia que interpusiera el mismo Seguro Social a principios de año ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que se refuerce la investigación de los hechos, y se indague la actuación de sus directivos en ese tiempo, y también de todos los niveles de gobierno, de ahí por qué a Carla y Sergio se les arrestara el pasado 12 de noviembre. ¡Ups!

A ese grado es que tomaran forma los procesamientos relacionados con esa catástrofe, cuando se pensaba que ya quedaría en el limbo y la impunidad, y para prueba está que en cuanto al juicio de Rochín y Salazar, ya se estableció un plazo de cuatro meses para la próxima audiencia en la que valorarán las pruebas recabadas y tentativamente solicitar el procedimiento abreviado para la resolución y sentencia respectiva. ¿Será?

Correo electrónico: [email protected]