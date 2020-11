Sin Medias Tintas

Salvan a Salvador de la cárcel

Por Martín Romo (El Verdugo)

Salvan a Salvador de la cárcel…Y ahora sí que como dice la famosa canción, ¿a cambio de qué?, es que el gobierno de Donald Trump le hiciera el favor a Manuel López Obrador, de retirarle los graves cargos por narcotráfico al ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, y por lo que lo detuvieran el15 de octubre en los Estados Unidos, de donde se lo estarán regresando. De ese tamaño.

Casi por nada es que todo mundo se quedara con cara de ¿what? -¿Qué?-, tocante a ese sorpresivo reversazo de los gringos, que tienen fama de ser como el gavilán, porque cuando agarran a alguien ya no lo sueltan, como ahora lo están haciendo con Cienfuegos, dizque por cuestiones políticas, con las que a todas luces están anteponiendo la aplicación de la justicia, lo que resulta increíble, pero cierto, de ahí que esté de no creerse.

Así que contra todo lo esperado, por como el ex jefe de jefes del ejército en el sexenio de Enrique Peña Nieto estaba de “atorado”, al enfrentar acusaciones como conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos con destino al “otro lado”, así como lavado de dinero, pero lo que es el Departamento de Justicia estadounidense de un día pa´ otro determinó retacharlo a México para que aquí lo procesen “a la mexicana”.

En lo que es una maniobra con visos de maroma quehace sospechar que Trump “le están haciendo la balona” a AMLO, a fin de que “no se le caliente la plaza” con los sardos, por ser una detención y enjuiciamiento que va más allá de la figura, o el desfigure del ni tan Salvador de los solados, por de alguna manera estarse tocando a ese grado a las “máximas” fuerzas armadas mexicanas, con todo y esa “quemada”. De ese pelo.

Esa es la impresión que quedara con la liberación del tachado de lo “píor” de Cienfuegos Zepeda, al que no por nada manejan que en el bajo mundo del “Narco” lo conocían como “El Padrino”, por supuestamente también ofrecer “protección” a los carteles de la droga, principalmente al de los Hermanos Beltrán Leyva, pero aún así inexplicablemente lo están soltando, por lo que ya nomás faltó que le pidieran disculpas.

Eso a pesar de que los gabachos reconocen que los señalamientos son fundados y amparados en pruebas, pero aún así pudo más el acuerdo pactado en lo oscurito, porque no dieron detalles del mismo, para que vía la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiguen y enjuicien, conforme a las leyes mexicanas, a pesar de que es un País en el que reina la impunidad, como lo exhibe el que ni indagaciones haya en su contra. ¡Palos!

No en balde es que se dé por descontado, que el ex titular de la Sedena estará regresando como Juan por su casa, y sin pisar la cárcel, como si no hubiera hecho nada, por de entrada no existir ninguna querella que amerite que lo encierren, como sí lo hicieron los güeros, pero “pos” de lo que se trataba era de no hacer quedar mal a López Obrador, si se parte que no absuelven a nadie nomás porque sí. Así de insólito.

Luego entonces así como estarían salvando el pellejo de Salvador, o “El Chava” Cienfuegos, a lo mejor y por la forma en que Andrés Manuel se le ha cuadrado a Trump, al grado de todavía no reconocer a Joe Biden, el ganador de las pasadas elecciones en “Gringolandia”, por esa lealtad ciega que ha tenido con el Trumpismo, lo que hace suponer que no es casual el que ahora lo estén premiando con esa consideración. ¿Será?

Piden la “cabeza” de mandos…Derivado del cómo han observado que se ha disparado la narcoviolencia en la zona de Caborca y Sonoyta, es que los del Observatorio Sonora por la Seguridad, por voz de su director, Manuel Emilio Hoyos, estén “poniendo el dedo en la llaga”, al proponer un cambio de mandos, por ser hechos que dejan entrever corrupción o incompetencia por parte de las instancias de “Inseguridad”.

Y algo debe haber de cierto, respecto al señalamiento que está haciendo Hoyos Díaz, por el cómplice silencio que han guardado ante los últimos acontecimientos los operadores de la Guardia Nacional, el Ejército y demás ámbitos federales, cuando era como para que ya hubieran dado un paso al frente, después de que el pasado lunes un grupo armado confundiera a una familia que viajaba en un auto y los rafaguearan. ¡Pácatelas!

Toda vez que ni la muerte de un niño de 4 años, así como su papá de 22, quien trabajaba en el área de Servicios Públicos Municipales de “Cabronca”; además de una tercera persona de 42 años, fue suficiente para que las cabezas oficiales dieran la cara, ya de perdis por medio de la fracasada Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, o más bien “pas, pas, pas”, en la que es evidente que se escudan. ¡Tómala!

Si se analiza que los números aportados por esa organización ciudadana no mienten, al reflejar como la violencia se ha recrudecido en esa región desde junio, que es cuando empezaron las balaceras en la municipalidad caborquense, de ahí que las cifras de homicidio aumentaran en más de un 200%, al subir de 23 que hubo de enero a septiembre del 2019, a 71 en el presente 2020, más los que se han acumulado. ¡Ñácas!

Motivo por el cual es que a Manuel Emilio le sobre razón, cuando alerta sobre la necesidad de que se haga “una limpia” de los jefes operativos de La Guardia y milicia, principalmente, por principio de cuentas porque ni siquiera se les conoce; y además por la esperanza que genera el que pudiera llegar gente nueva con otra perspectiva, y la mira puesta en ponerle freno a ese entorno violento que se ha recrudecido. Ni más ni menos.

Por ser más que obvio que ha faltado inteligencia, e investigación para intentar desarticular a los grupos criminales que se han apoderado de esa localidad, causando todo este tipo de desmanes y atrocidades.

Rinde buenas cuentas “Gober”…La que no cabe duda que desde su convalecencia por Covid-19 sigue rindiendo buenas cuentas, es la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y seña de lo anterior es el nuevo buen saldo ventilado por el vocero del Plan de Reactivación Económica del Estado, Luis Núñez, en lo que tiene que ver con la generación de nuevos empleos, de acuerdo a estadísticas del IMSS. ¡Qué tal!

Ya que en base a los datos revelados por Núñez Noriega, a pesar del ambiente muy complicado que se vive hoy en día a nivel nacional e internacional por el impacto económico que ha provocado la pandemia, lo que es en la Entidad se crearon 4 mil 935 plazas laborales en los últimos treinta días, en lo que es una cifra positiva que se da por segundo mes consecutivo, lo que habla de que ha habido un crecimiento sostenido. ¡Órale!

Es por lo que el también Comisionado del Turismo estatal ponderara, que esos saldos favorables no son producto de la casualidad, sino el resultado de un trabajo en conjunto entre todos los sectores que conforman el rubro económico, como son las empresas y los inversionistas que continúan llegando, lo que ha propiciadoque haya más contrataciones y oportunidades de chamba para los sonorenses. ¿Cómo la ven?

En esos términos estuvo el reporte semanal de Núñez sobre la reactivada que se ha presentado, resaltando que en el mejor momento se están dando los frutos del trabajo de la política económica promovida por Claudia, y que con éxito ha aplicado el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, de ahí el porque se esté entre los Estados que se ha mantenido al alza en ese terreno que es clave para las finanzas de las familias. ¿Qué no?

Y para que quedara más claro ese acierto de Pavlovich Arellano, es que apuntalara que gracias a esa promoción impulsada, es que el empresariado le ha apostado al sexenio claudillero, por la paz laboral y coordinación que hay entre el gobierno y la iniciativa privada, y muestra de ello es que Nacional Financiera acaba de aprobar créditos con atractivas condiciones para el gremio turístico, con la intención de consolidarlo.

“Se cura en salud” el Isssteson…Con todo y que haya quienes aún no lo quieran creer, pero el que ya es toda una insaludable realidad, es el repunte del coronavirus, y un mal síntoma de ello es el anuncio que hiciera el director del Isssteson, Martín Nava Velarde, de la reapertura del Hospital temporal COVID en Hermosillo, con las primeras 30 camas ya listas, de un total de 101 con las que está equipado ese centro.

La verdad que no es para menos que José Martín y su Subdirector Médico, José Luis Becerra Hurtado, ya se estén preparando con tiempo, en aras de prevenir, antes que lamentar, para salvaguardar la salud de la derechohabiencia, para atender a los contagiados con ese virus, y es que según los más recientes cortes, por estos lares ya se superó la barrera de los ¡¡40 mil infectados!!, con casi 3 mil 300 muertos.De ese vuelo.

De ahí que no se para menos que los operadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) se estén “curando en salud”, a raíz del cómo está volviendo a cundir esa epidemia, y es que ya están alertando de que está presentando una mayor letalidad, de ahí que México ya está entre los primeros diez países con más mortalidad, y lo que es Sonora anda en las mismas.

Lo que explica por qué Nava y compañía han empezado a volver a echar el extra en esta Capital, con ese nosocomio de emergencia para hacerle frente a la contingencia, y en el que ya han recibido cuatro pacientes que estaban en el Hospital Chávez; así como dos más del Hospital de Nogales, donde las áreas Covid de esos centros hospitalario ya están por arriba del 80% de su capacidad, de ahí el porqué de la prevención.

En lo que es una estrategia preventiva con la que proyectan evitar que se colapse el servicio médico de las unidades del Isssteson, y que es por lo que están ampliando ese servicio especializado, y para lo que también están operando con la Coordinación Estatal de Protección Civil, para que haga las revisiones pertinentes, por lo que así está la previsión de José Martín y Luis, para velar por la salud de los miles de afiliados. ¡Mínimo!

