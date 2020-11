Sin Medias Tintas

Que va al alza el coronavirus

“Pega” el recorte presupuestal

Dan forma al plan de ciclovías

Continúan “chochos” al volante

Más letales hospitales públicos

Que va al alza el coronavirus…Y la que ya es toda una enferma realidad, es la alta contagiosidad que ha vuelto a alcanzar el Covid-19, y para prueba está el dato recién revelado, de que en una semana llegó a presentarse una positividad del 61:5% en Sonora, lo que traducido al español significa que de cada 100 pruebas hechas a pacientes con sospechas de ese mal, 61 han resultado infectados con ese letal virus. ¡Zaz!

A ese grado está ya esa mala sintomatología, si se analiza que es una estadística muy cerca al 72% que registrara el Estado en el pico más alto de esa pandemia en meses pasados, por lo que de seguir esa negativa tendencia, no descartan quepudiera regresar al rojo, en el Semáforo Epidemiológico de Riesgo nacional, después de que del amarillo ya se pasara al actual anaranjado. Así el peligro que hay.

Toda vez que es un dato que deja en claro que así se ha disparado el índice de transmisión de esos padecimientos respiratorios que pueden llegar a ser mortales, luego de que el porcentaje aumentara casi un 30%, o una tercera parte, después de estar en el 42.3%, lo que confirma el cómo ha estado esa alza, de ahí la importancia de respetar las medidas sanitarias, y reducir la movilidad ciudadana. De ese pelo.

Pues de acuerdo a esos números ventilados, se trata de un incremento que ya no es un hecho aislado, por ser la cuarta semana en la que han aumentado los positivos, o contagiados, lo que deja en claro que el tan esperado repunte ya se está presentando, porque para hablar de que los contagios están controlados, la cifra debería de ser igual, o menor al 5%, la cual ya está muy lejos, de ahí el porque de nuevo estén alertando.

Pero para quien dude que a todos los niveles ya se está igual, o “píor”, en cuanto a esa enfermedad, ahí tienen que en México ya se rebasó el millón de enfermos; y casi arañándose los 100 mil muertos, para ser el cuarto País de América Latina que supera “el melón”, en base al conteo de la Universidad Johns Hopkins, apareciendo únicamente detrás de Brasil, Argentina y Colombia, por lo que así ya está la gravedad. ¡Glúp!!

En tanto que por estos lares no “se hacen malos quesos” al respecto, porque hasta los últimos conteos estaba por arribarse a los 40 mil envirulados; y en camino a los 3 mil 500 fallecimientos, pero con todo y eso todavía hay gente que no quiere reconocer la difícil situación que ya empieza a vivirse, como lo exhiben las compras de pánico que han tenido lugar durante la venta del Buen Fin que termina está semana. ¿Cómo la ven?

Sin embargo y mientras eso pasa, lo que es que la alcaldesa,Célida López Cárdenas, ya propuso un semáforo exclusivo para Hermosillo, dizque para evitar confusiones, razón por la cual ya están en vías de hacer la petición formal ante las autoridades sanitarias, por según esto la tasa de letalidad en esta Capital ser mucho menor a la de otros lugares, por el plan ser el de encontrar un equilibrio entre la salud y la economía.

No obstante y que por otro lado, lo que es la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya está advirtiendo de una nueva ola de rebrotes, de ahí que esté exhortando a extremar laprevención para evitar el colapso de los sistemas de salud, señalando que acaba de haber un nuevo récord de esa infección en un sólo día, al contabilizarse 657; mientras que los vecinos de Estados Unidos ya rebasaron los 10 millones. Así el dato.

Y para no ir muye lejos, lo que es está Ciudad del Sol ya se suma más de mil 38 decesos, muy por encima de los poco más de 644 de Cajeme, y los 283 de San Luis Río Colorado; y en lo que toca a los enfermados ya acumulaba más de 18,231, siendo el municipio más contagiado, con un 46% del total de los detectados.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Pega” el recorte presupuestal…Quien confirmó lo que ya se venía venir, de que ahora tendrán que hacer más con meno$, por lo del recorte presupuestal federal, es el secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro, al presentar ante el Congreso del Estado la propuesta del Paquete Económico para el 2021, por un monto de $66 mil 682 millones de pesos, de los cuales el 32% serán recursos estatales, y el 68% federales.

Ya que“bajita la mano”, y en comparación con el año pasado, esa “lana” equivale a una reducción de $3 mil 697 millones de pesos, lo que es una diminución real del 8.5%, lo cual resulta inédito y nunca antes visto, toda vez que en los cinco años de la actual administración claudillera se había tenido un crecimiento promedio anual de ingresos del 1.56%; pero ahora será el primero en el que les dará un bajón con esa “mochada”.

O séase que así les está “$ubiendo la cana$ta” a los Estados la Federación, o el llamado Gobierno de la 4T, al manejarse que en más de 10 años consecutivos nunca habían enfrentado una rebaja en sus participaciones “federicas” en términos nominales, al punto de que ni siquiera los dejaran como estaban, porque ni tan sólo les estarán compensando el índice inflacionario, de ahí que “los pondrán a parir no cuates, sino triates”.

En lo que es una quita de esa millonada que obviamente no únicamente afectaráal Gobierno del Estado, sino que también “golpeará” a las finanzas de los municipios, incluidos los morenistas, por ser el primer frente de atención de la ciudadanía, pero “pos” fueron los propios legisladores de Morena, los que aprobaron sin chistar el Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el “Pejidente”, Manuel López Obrador. ¡Vóitelas!

Así que es un escenario financiero adverso en el que dicen que se acrecienta la sagacidad de Navarro Gallegos, para hacer “de tripas corazón”, como dice el dicho, elaborando unainiciativa responsable y acorde a los retos que hoy se tienen por delante, con un entorno económico “muy pipi$”, caracterizado por la caída de ingresos y una epidemia sanitaria que va pa´ largo, por estar durando más de lo esperado. De ese tamaño.

Es por eso del llamado que ya hiciera Raúl, para en el siguiente ejercicio fiscal“apretar$e el cinturón” y como nunca aplicar una política de austeridad y eficiencia del gasto en las diferentes dependencias. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dan forma al plan de ciclovías…Al que terminaron de darle forma, es al ahora denominadoprograma Ciclovías Emergentes, que pedaleando una “bici” inaugurara la “Presi”, Célida López Cárdenas, al recorrer lo que es su primera etapa, que consta de 3.4 kilómetros del bulevar Rodríguez, en ambos cuerpos de esa vialidad, lo que ya es una alternativa de movilidad sustentable e incluyente para los hermosillenses. ¡Órale!

Por lo que así está ese paso, o más bien pedalazo, que está dando Célida Teresa, para que los ciclistas puedan contar con un carril para transitar, por ser un tipo de infraestructura que ayuda al proyecto que hay de intentar llegar a la meta de Visión Cero, que busca no tener muertes ni lesiones graves por siniestros de tránsito, de ahí el porque la intención de que la ciudad sea un referente para los sonorenses y mexicanos. De ese vuelo.

Para el caso es que empezaran en esarúa, a partir de un estudio de participación ciudadana y encuesta que aplicaran, con una inversión de $640 mil pesos en esa primera fase; pero ya programan otra de 4 kilómetros en el bulevar Encinas, en la que invertirán $710 mil pesos; e igual planean una más en Solidaridad y Quiroga, por ser de las vías de mayor circulación, por lo que así les estarán “abriendo cancha”, o espacios. ¡Mínimo!

En lo que es una estrategia basada en el modelo Movilidad 4S para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria, promovido por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de ahí el acierto de que en esta “Capirucha” se esté concretando, derivado de que en los últimos tiempos han surgido grupo de ciclistas que han despertado el interés por ese medio de transporte saludable y económico. Así la novedad.

Y para que no quede en meras buenas intenciones, o en unas simples rayas divisorias pintadas en el pavimento, es que ya el director de Tránsito Municipal, Alonso Durón Montaño, sentenció que a todos aquellos que circulen, estacionen u obstruyan alguna ciclovía se les sancionará con multas de hasta de 1 mil 700 pesos, a fin de que respeten esas áreas, aunque a la par los bicicleteros también tendrán sus obligaciones.

Más menos es como pretenden impedir esa invasión, pero a la vez deberán de darles un mantenimiento permanente a esas demarcaciones, para que al rato no queden borradas como las que anteriormente pintaran.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen “chocheando” al volante…Contra la que nomás no han querido actuar, es con relación a la peligrosidad que implica el que manejen las personas de la tercera, cuarta y demás edad, como los siguen denotando los reiterados choques que han protagonizado, por ya estar “chocheando” y no tener una motricidad adecuada, de ahí que confundan el pedal del acelerador con el del freno y terminen estrellándose.

Eso porque en tanto que los aparatosos percances viales por esa causa han continuado suscitándose, hasta ahora no ha habido ninguna “autoridad” que les “ponga freno”, al menos intentando proponer alguna adecuación al marco legal, que permita regular el que los individuos que ya no estén condiciones de tripular un vehículo no se les autorice hacerlo, por el riesgo que implica para ellos y terceros. ¡Pácatelas!

Por ejemplos de esas imprudencias seguir sobrado, el último de ellos escenificado por don Manuel, quien utiliza bastón para movilizarse, pero que con todo y eso llegó junto con su esposa en una camioneta a una farmacia, localizada en la colonia Balderrama de Hermosillo, pero al pretender estacionarse en vez de frenar aceleró, por lo que terminó introduciéndose al establecimiento, llevándose el vidrio y todo por delante.

Aunque a pesar de los pesares, o de esos percances, que por fortuna hasta ahora no han sido trágicos, lo que es el jefe de Tránsito capitalino, Jesús Alonso Durón Montaño, ni siquiera se ha dignado a hacerle un exhorto a ese sector poblacional, para que después de cierta edad, en la que ya no alcanzan ni a ver bien, ya no anden circulando por las calles, y que mejor sean sus familiares los que “den las vueltas” por ellos. Así la necesidad.

Tan es así que uncontrol debería ser que les condicionaran la expedición de las licencias de conducir, y de no haber una regulación tocante a eso, habría de promoverse una legislación y reforma en ese sentido.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Más letales los hospitales públicos…Vaya que con la que se ha evidenciado aún más la brecha que hay entre ricos y pobres, es con la pandemia del coronavirus, y la cual sí que ha sido una diferencia de vida o muerte, por dé a cómo la tasa de mortalidad ha sido más alta en los hospitales públicos que en los privados, lo que exhibe que en los particulares hay más posibilidades de que “le hagan la lucha” a los pacientes. ¿Qué no?

Porque a partir de las cifras que se han ventilado, mientras que en los nosocomios de paga la mortandad hospitalaria por ese letal virus ronda el 10%; lo que es en los de tipo gubernamental alcanza hasta el 50%, lo que traducido al español significa que un internado por esa enfermedad en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene cuatro probabilidades más de morir, derivado de esa mortuoriadiferencia. ¡Tómala!

Luego entonces eso explica por qué la mexicana está entre las naciones con más letalidad, y con sobrada razón, con lo que ha quedado evidenciado el esquema de los hospitales, como lo aceptara el mismo subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López Gatell, por lo que de no haberse dado la reconversión, la cosa estuviera peor. ¡Ups!

Lo más delicado es que en el ámbito local la Entidad a no es la excepción, en torno a esa fatídica numerología, ya que por estos rumbos se puntea en muchos rubros de esos catarros, y sin que se vea una mejoría, sino todo lo contrario, por todavía no haber una vacuna contra ese bicho surgido en China.

No en balde es que se estén retomando las acciones preventivas, en aras de contrarrestarque cundan esas infecciones, porque ante una saturación en la atención, es menor la opción de sobrevivencia. ¡Ouch!

Correo electrónico: [email protected]