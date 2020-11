Llaman a “curarse en salud”

“Sacan a flote” a “candidote”

“Ponen tache” a los del ITH

¡Concreta obras! la alcaldesa

Llaman a “curarse en salud”…Y el que volvió a hacer un llamado a “curarse en salud” en favor de los ciudadanos, es el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, al una vez más mediar en la controversia que hay entre el gobierno estatal y el municipio de Hermosillo, en lo referente al semáforo amarillo que han mantenido en la “Capirucha” sonorense, mientras que la Entidadya retornó al naranja. ¡Zaz!

De ahí que López-Gatell Ramírez nuevamente exhortara al diálogo a las partes gubernamentales para limar las diferencias, al considerar que a final de cuantas el impacto, o las consecuencias se verán reflejadas en la salud de la población, razón por la cual es que no sea nada saludable el tener posiciones y visiones encontradas, aclarando que en todo caso el Estado es el que tiene la última palabra. De ese pelo.

Y por si quedaran dudas, lo que es el vocero en el manejo de la pandemia del Covid-19 apuntilló que las autoridades estatales son las únicas que tienen con facultades sanitarias, y las municipales no, como precisando que son los que cuentan con mando en el ámbito preventivo, al señalar con todas sus letras que el Semáforo Epidemiológico Nacional no es un asunto político, sino técnico y de salud. Ni más ni menos.

Lo que explica por qué López-Gatell hiciera hincapié, de que al margen de sus competencias legales, lo que urge es que privilegien el interés de las mayorías, por encima de cuestiones que nada tienen que ver con salvaguardar su integridad ante una epidemia que ya va al alza, de ahí el porque a Sonora se le retachara del amarillo al anaranjado, en aras de prevenir un drástico repunte de ese letal virus. Así la advertencia.

Aunque como para que quedara más claro, es que el funcionariodetallara el porqué de ese reversazoa la región, de un nivel medio, a un alto de riesgo de contagio, la resaltar que se basaron en dos indicadores que son vitales, como es el de la ocupación hospitalaria y la mortalidad, apuntando que si bien la primera se redujo, pero un mal síntoma es que se estancó, y ya cuenta con la quinta parte de sus camas ocupadas. ¡Ups!

En tanto que con el segundo rango, el dato que ya “encendió los focos” de alarma, es que la mortandad no ha disminuido lo suficiente, de ahí que hasta el último corte ya casi rebasaba los 3 mil 200 muertos; así como los 39 mil infectados, los que explicapor qué con esa retachada, mejor se estén anticipando a una posible rebrotada, que es lo que quiere evitarse, con todo y la polémica que eso ha causado. De ese tamaño.

Para el caso es que ventilara que desde agosto comenzó a verse un incremento por estos lares, de ahí la importancia de adelantarse ante que las cosa vuelva a ponerse grave, como en los meses pasados, cuando llegaran a saturarse los hospitales, y que es lo que ahora no se quiere que pase, por a la fecha el 20% de los espacios para hospitalización estar en uso, y un 18% de ellos incluso con ventilador. ¡Vóitelas!

“Sacan a flote” a “candidote”…Ahora sí que a partir de la balconeada “que le pegaran” a Octavio Grijalva, que hasta ayer aspiraba a ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, sí que debe quedar la experiencia, de que antes de que se hagan esas propuestas ante el Congreso del Estado, debería hacerse una consulta entre la ciudadanía, para que opine sobre sus trayectorias. ¡Mínimo!

Al aflorar que Grijalva Vásquez no es lo que se dice el perfil más idóneo para ocupar esa chamba, por el mal antecedente que denunciaran que dejara a su paso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuando en el periodo comprendido entre el 2013 y 2014 cobrara como Visitador General, y como la “puesta de dedo” tuvo lugar a unas horas de elección que ayer se celebrara, “pos” así estuvo la “quemada”. ¡Ouch!

Pero con todo y ese negro pasado que le sacaran a flote al exhibido de Octavio, aún así el también ex consejero del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana,aparecía como el primer aspirante de la terna que en pleno martes votarían los diputados para designar “al bueno” para ese “hue$o”; estando en segundo lugar Jorge Yeomans Rosas; y en tercero Carolina Flores Medina, todos egresados de la Unison.

Más menos así estuvo la ventaneada que le dieran a Grijalva, al señalarlo con dedo de fuego de ser “defensor” de feminicidas, por según esto en su momento haberse puesto del lado de un sanguinario asesino, como es Singh Siddarth, de origen indio, quien matara a la joven Priscila Carolina Hernández Guerra en Bahía de Kino en el 2017, al recomendarle hasta un despacho de abogados del que era socio, además de asesorarlo. ¡Tómala!

De ese perfilacho manejan que es quien fuera postulado como parte de esa tercia, que por lo que se ve para nada era de ases, sino todo lo contrario, al quedar evidenciado que de los tres nominados no se hacia uno, y para evidencia está que una vez más le dieran pa´tras los legisladores, al no reunir las dos terceras partes de los votos requeridos, como ya había ocurrido en dos ocasiones anteriores, y con sobrada razón. ¿Qué no?

“Ponen un tache”al ITH…Vaya que a donde llegó la grilla, y sin que sean partido político, ni nada parecido, es al Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), y para muestra está el que ayer realizaran una manifestación frente al plantel para exigir la restitución del ex rector, Gerardo Ochoa Salcido, luego de que días atrás presentara su sorpresiva renuncia, tras apenas 20 meses de función, y sin dar mayor explicación.

En lo que es una protesta de parte del personal académico y administrativo de esa universidad tecnológica, que viene a confirmar lo rara que estuviera la repentina salida de Ochoa Salcido, después de que su antecesor durara añales en esa posición, lo que deja entrever que más bien lo “grillaron”, de ahí que ahora estén exigiendo el cese del Subdirector Administrativo, Luis Carlos Santos, al que acusan de esa estrategia. ¡Glúp!

Es por eso que los manifestantes advirtieran que no permitirán que un pequeño grupo “políticamente influyente” atente contra los logros alcanzados por la comunidad estudiantil y académica de esa institución deeducación superior, porque eso pondría en riesgo su estabilidad, motivo por el cual están demandando que vuelvan a Gerardo al cargo, al avalar el trabajo que había llevado a cabo desde febrero del 2019. Así el dato.

A ese grado es que se desatara esa disputa, ya ni tan interna en el ITH, por como salieran a la calle a protestar por ese despido que tachan de injustificado, al manejar que ese Tecnológico no es un botín político, ni mucho menos de intereses personales, por la forma en que intuyen que pretenden secuestrarlo, en lo que es un movimiento que sí que está de no creerse, por como jamás había pasado algo así antes. ¡Pácatelas!

Tan “levantados en armas” andan los profesores y trabajadores administrativos, que hasta tenían programado acudir al Palacio de Gobierno para poner al tanto de esa problemática a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, aún y cuando es un conflicto de índole federal, y que como tal le compete resolver a la Federación, que es la que tendría que poner al sustituto de Ochoa, por ser obvio que no lo van a regresar. ¿Será?

¡Concreta obras! la alcaldesa…La que está haciendo valedero aquello de que, ¡obras son amores, y no sólo buenas intenciones!, es la alcaldesa Célida López, luego de que pusiera en marcha el planpara rehabilitar 31 vialidades estratégicas de Hermosillo, de ahí que empezará dándole el banderazo de arranque a los trabajos del bulevar Antonio Quiroga, entre García Morales y Perimetral Norte. ¡Órale!

Con lo que por fin en la práctica están haciendo realidad el rescate de las calles más prioritarias de esta Capital, por en el 90% de ellas, es decir, la mayoría, ser por las que transitan los camiones urbanos, las cuales serán renovadas con los $175.5 millones de pesos que autorizara para ese fin el “Presi”, Manuel López Obrador, como parte de los $500 “melone$” a través del Programa de Mejoramiento Urbano. ¡Qué tal!

No en balde es que a Célida Teresa se le viera por demás realizada al presidir el inicio de esas pavimentadas, como la del Quiroga, que era de las más anheladas, por lo deteriorado que presentaba, y que por algo es en la que se invertirá más “lana”, al contemplarse $27 millones de pesos, ya que se cambiará la red de drenaje y demás; aunado a que los cruceros serán de concreto hidráulico, con lo que será un antes y un después.

Eso explicapor qué López Cárdenas expresara, que se siente más que comprometida con esa oportunidad de participación directa que le permitiera López Obrador,al confesar que en corto le dijo: “Célida, si lo haces bien me ayudas para ponerte como ejemplo para seguir apoyando directamente a los municipios del País”, de ahí que reiterara que el gran reto que tiene por delante es el hacer las cosas bien y de manera transparente.

Con ese propósito es que dieran cuenta que para este día ya podrían estar concluidas el 100% de las licitaciones, con fallos emitidos y contrataciones, para que en los próximos días pongan más manos a la obra, como parte de esa transformación promovida por la munícipe morenista, lo que ha sido producto de su gestión y la buena relación que ha hecho con AMLO, como lo prueba el que le hubiera otorgado esa millonada extra.

Y por todos lados ha estado pavimentando el camino Célida, como lo comprueba que también acaban de reabrir tránsito en el tramo rehabilitado de la avenida Elías Calles, entre Garmendia y Matamoros, en el Centro de la ciudad, que abarcará hasta la calle Juárez, con una inversión de poco más de $7 millones.

