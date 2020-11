Lanzan alerta a los traileros

Lanzan una alerta a traileros…Y la que es una muestra más, del cómo las instancias de “Seguridad” federal ya han sido rebasadas por la inseguridad imperante en la carretera internacional del Norte del Estado, es la alerta que ahora lanzara laCámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), por voz de su representante en Sonora, Héctor Martínez Arias, en aras de que no circulen de noche. De ese pelo.

A ese grado y así de claro está el ¡S.O.S! de la famosa Canacar, y no es para menos, derivado de que en las últimas semanas los traileros se han vuelto blanco del crimen organizado en esa rúa federalizada, y que en teoría le corresponde vigilar a la pintada Guardia Nacional, pero ¡qué va!, por de a cómo los han seguido asaltando en despoblado, con un modus operandi al estilo del que aplican en el Sur del País. ¡Ups!

Y para quien dude de esa atracadera de la que están siendo objeto los operadores de tráiler, para pelos y señas está lo revelado por Martínez Arias, al ventilar que hoy en día los tramos carreteros más inseguros de por estos lares son los de Santa Ana-Ímuris y Caborca- Sonoyta, por la presencia de grupos o mafias criminales, que han llegado al extremo de usar cadenas de púas para bloquear el tráfico y asaltar a los usuarios. ¡Palos!

Es por eso que contrario a la práctica con la que se conducen dichos trabajadores del volante, como es a circular preferentemente de “nochí”, por haber menos tránsito y avanzar más, en esta ocasión les están haciendo la recomendación de no ponerse a rodar en horario de 8 de la noche, a 6 de la mañana, por preferentemente ser el lapso en el que los maleantes les han estado parando el alto para de$valijarlo$. ¡Zaz!

De ahí que ante esa racha de violencia que ya ha hecho crisis en esa esa zona, y que al perecer es una nueva modalidad que ya llegó para quedarse, como ocurre en algunas Entidades sureñas, es por lo que le están proponiendo a la Federación el formar caravanas de una veintena de unidades de transportistas para que sean escoltadas por patrullas, como igualmente ya se hace en otras partes de la República Mexicana. ¡Ñácas!

No en balde es que se diga que quien “dejó la víbora chillando” es el ex secretario de “Inseguridad” nacional, y hoy “preca” a la gubernatura de Sonora por Morena, Alfonso Durazo, y a quien por cierto ayer le dieran la bienvenida oficial la plana mayor morenista estatal, en un acto que tuviera lugar en un salón de La Cascada, con el fin“de arropar” su candidatura, que por obvias razones tendrá cuesta arriba. Así la impresión.

Luego entonces y partiendo de ese inseguro escenario que ya están señalando con dedo de fuego los de ese gremio transporteril, y ante el cual ya se están previniendo ellos mismos, es que suponen que la cosa se pondrá “píor”, después de la salida de Durazo Montaño, por ser una secretaría que en el inter quedara acéfala, por la propuesta para ese puesto, Rosa Icela Rodríguez, todavía no recuperarse del coronavirus. ¡Tómala!

Exhiben a choferes por “largo$”…Con todo y que se conjurara la huelga masiva con la que los cabecillas cetemistas habían amenazado para hoy,en apoyo de los choferes del transporte urbano de Hermosillo, pero lo que son el grupillo de chafiretes que alientan ese movimiento no se fueron limpios, por la exhibida que les dieran, de que su inconformidad es porque ya no pudieron “manotear”. Así“salió el peine”.

Eso al aflorar que con la instalación del nuevo sistema de cobro electrónico implementado en los camiones, lo que es el operador ya no tuvo la opción de “clavar$e” dinero del que directamente captaban y no reportaban, que de acuerdo a lo destapado por los representantes de las empresas concesionarias, Cervando Guevara y Jesús Padilla Zenteno, podrían llegar a sumar hasta los mil pesos diarios. A ese punto la ratería.

Puesa decir de esos voceros de las empresas Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, al esa camarilla defendida por el agitador sindical de Apolinar Castillo Valdez ya no tener la posibilidad de seguir “encajando la uña” con lo que le cobraban al pasaje, es por lo que decidieron pasarse de cínicos, al exigir que esos “caídito$”, o más bien “caídote$”, se los repusieran en bonos y prestaciones.

Ese es el agandalle por el que dicen que han venido presentado “volados” emplazamientos huelguísticos, como se los reviraran Guevara y Padilla Zenteno, en una conferencia a la que convocaran para eso, y para asegurar que el 70% de los que manejan los ruleteros están endesacuerdo con ese chantaji$mo en el que han caído Castillo y una treintena de sus incondicionales, de ahí el porque hasta salieran a protestar a las calles.

O séase que así es como “les pusieran el dedo en la llaga” a Apolinar y sus titiriteros de la CTM, al darse a conocer que incluso se otorgó un 14% de incremento salarial, más un 7% en bono de productividad, pero ellos “a la peladita” y por su pistolas” demandaban un 20%, cuando en horno y la pandemia no está para bollos, o esa clase de aumentos, de ahí porque del rechazo que han tenido de los verdaderos empleados. ¡Tómala!

Casi por nada es que pidan la salida de Castillo Valdez, por como de entrada a las mayorías no las toma en cuenta para las emplazadas que hace, y de las que no descartan que no tarde en “armar” otra. ¡Vóitelas!

Balconean cobro de los yaqui$…Quien ya dejó en claro que por él no ha quedado, a la hora de “irle a la mano” a los ilegales cobro$ en que incurren integrantes de la tribu yaqui en la carretera de Cuatro Carriles, para dejar pasar a los automovilistas en la región de Vícam, es el delegado del Gobierno Federal, Jorge Taddei Bringas, al prácticamente reconocer que se trata de un vil abu$o contra los viajeros. ¡Pácatelas!

Lo anterior a partir de la forma en que han multiplicado esos retenes de cobro, o mejor dicho de robo, por ya ser cuatro los tramos en los que hacen la parada para estirar la mano, y no de la manera más amable, sino hasta agresiva, de ahí por qué Taddei Bringas dejara por demás asentado, que ya le hicieron el respectivo reporte, al mismísimo “Pejidente”, Manuel López Obrador, pero como si no se lo hubieran hecho. ¡Ouch!

Es por lo que el también representante de Bienestar Social declarara, que los miembros de esa etnia no tienen facultades legales para realizar esa cobranza, de ahí que adelantara que es algo, o una tran$a, que ya están analizando en la Mesa Integral del Desarrollo Yaqui, que se conformara para negociar sus distintas peticiones, pero en la que hasta ahora no se ha llegado a nada, y es de lo que se han aprovechado. ¡Glúp!

Por el doctor Taddei coincidir con el sentir general que hay, de que ese actuar de una ala rebelde de los yaquis no es le correcto, pero como han visto que no les hacen nada, es que sea un mal ejemplo que ya ha cundido, por lo que al paso que van con esa esquilmada carretera, no dudan y que al rato cada uno de los ocho pueblos de ese grupo étnico tenga su propia cobradera, por tener fama de gustarles el dinero fácil, o sin trabajar.

Sin embargo lo que es Andrés Manuel, simplemente “ha dejado correr la bola”, en vez de poner orden entre esos cobradores, por ya haber un acuerdo previo para darles por el lado y cumplirles con lo que han demandado por años, lo que deja entrever que ¡le ha valido! el que estén haciendo pagar a justos por pecadores, con el cuento de que La Cuatro pasa por su territorio, así el negociazo redondo que están haciendo.

Rinde un buen saldo la PESP…La que se ve que nomás no tiene fin, es la chamba preventiva que realiza la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP)en apoyo de los municipios, porque apenas y acaban de dar a conocer el positivo saldo antidelincuencial que lograran la última semana, cuando ya anunciaron que reforzarán los operativos para la venta del Buen Fin que ayer iniciara, con la finalidad de evitar robos.

Así ha estado la acción y labor de esa corporación dependiente de la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es David Anaya Cooley, y para evidencia están los saldos reportados entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre por su Comisario, Alfonso Novoa, que dan cuenta de la detención de 51 personas por posible delito; así como 59 por faltas administrativas, y una con orden de aprehensión, por lo que así estuvo el “golpe” al hampa.

Al ser unos resultados que de alguna manera reflejan que ese ente policial no ha bajado la guardia contra la delincuencia, al entre otras cosas decomisar nueve armas de fuego, una granada de fragmentación, además de mil 500 cartuchos útiles; mientras que de los arrestados 23 resultaron “tiradores” de droga, a los queles aseguraron más de 422 mil dosis de narcótico, lo que no deja de ser un titipuchal, o una gran cantidad.

Sumado a que respaldados en la tecnología del C5i y la denuncia ciudadana, lograron recuperar nueve vehículos con reporte de robo, todo eso en favor de la seguridad de las municipalidades de Hermosillo, Cajeme, Benito Juárez, Rosario, Nogales, Puerto Peñasco, Opodepe, San Luis Río Colorado, Huatabampo, Yécora, Caborca, Guaymas, General Plutarco Elías Calles, Bácum, Ures, Magdalena, Navojoa y Santa Ana.

Aunque todo eso sin que dejaran de valorar que ha sido un trabajo basado enla colaboración con los tres niveles de gobierno, para hacer posible ese éxito obtenido, de ahí por qué ahora buscarán tener otro Buen Fin, pero de desde ayer y hasta el 20 del presente noviembre, que es lo que durara esa esperada vendimia anual, por ser una temporada en la que hay flujo de dinero por las compras que realiza la ciudadanía.

No obstante y como ahora mucha de esa compradera será virtual por lo de la epidemia del Covid-19, es que hasta la Policía Cibernética ya alertara de posibles fraudes por las adquisiciones “en línea”. ¿Cómo la ven?

