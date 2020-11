¿De cuál fumó líder del PRI?

Exhiben mala señal de Telmex

Firman un saludable convenio

Sigue sumando a empresarios

¿De cuál fumó líder del PRI?…El que ahora sí que ¿quién sabe de cual fumó?, por la iniciativa que recién promovió, es el cabecilla del PRI nacional, Alejandro Moreno, para proponer que el Gobierno Federal pague del erario público la defensa del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, durante el juicio que se le sigue en Estados Unidos, al ser acusado de “narco”. De ese pelo.

A ese grado es que el también apodado “Alito” Moreno está “metiendo las manos al fuego” por Cienfuegos Zepeda, con el riesgo de terminar “chamuscado”, por ser de sobra conocido que los gringos no se andan con inventos, y mucho menos “dan paso sin huarache”, a la hora de detener a alguien sin “tener los pelos de la burra en la mano”, o las pruebas, como lo hicieran como el ex máximo mando del Ejército. ¡Pácatelas!

Es por eso que a todo mundo “sacara de onda”, como dicen los chavos, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) promoviera ante la Cámara de Diputados un punto de acuerdo, en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para sufrague los gastos legales del general hoy en retiro y encarcelado en “el otro lado”, en tanto no sea declarado culpable por la justicia mexicana. Así la desfachatez.

O séase que en pocas palabras eso significa que los priístas están abogando por el ex jefe de la milicia del sexenio del ex “Presi”, Enrique Peña Nieto, cuando de entrada con su simple arresto ya surgen las dudas respecto a su actuar, al aflorar que durante su gestión se coludió con el narcotráfico, pero aún así están demandando que el Estado Mexicanointervenga para garantizar su protección y respaldo institucional.

Así está de no creerse la postura de los tricolores, por ese evidente encubrimiento que están haciendo de Cienfuegos, a quien no por nada ya le negaron el derecho a fianza, a pesar de ofrecer750 mil dólares, algo así como más de $16 millones de pesos, con lo que están echando por la borda la revivida electoral que acaban de tener en las pasadas elecciones de Coahuila, e Hidalgo, donde contra todos los pronósticos ganaran. ¡Ups!

De ahí que el que mejor guardara silencio, ante esa defensa de lo indefendible, es el jerarca estatal del ex invencible, Ernesto “El Pato” De Lucas Hopkins, y no es para menos, por ser una acción que está de lo más alejada, del más mínimo tacto político, por lo expuesto que los dejara, y más por decir que “sirvió con profesionalismo y honor”, y “píor” será si resulta culpable, que es lo más probable. No lo duden.

Exhiben mala señal de Telmex…Por ya no quedarles “díotra” a los clientes de las diferentes compañías de Internet, es que está para ripley lo que hiciera una usuaria de Telmex, del millonetas Carlos Slim, después de que “no la pelaran” y le dieran puras largas, ante la queja que les presentara, luego de que por más de una quincena la dejaran sin señal, con lo cual ella y su hija ya no pudieron trabajar desde su casa.

Y es que ante la insensibilidad mostrada por los empleados de Teléfonos de México (Telmex), lo cual ya no es nada raro, es por lo que Claudia Huesca Reynoso, quien es profesora de la Unison, en una forma de protesta por la pésima atención recibida decidió trasladar su escritorio y equipo de trabajo a una sucursal de consorcio, ubicadas en bulevar Luis Encinas, para ver sí así la atendían, al no dejarles otra alternativa. ¡Zaz!

A ese punto de desesperación es al que llegara Claudia, después de que casi “perdiera el oído”, tras días de escuchar puras promesas por teléfono, después de que “se cansara” de reportar el desperfecto, ya que nomás le prometían que lo atenderían en un lapso de entre 24 y 72 horas, pero a la hora de la hora nunca de los nuncas fueron a su domicilio a resolvérselo, y es por lo que “se les apareciera con todo y chivas”. ¡Palos!

Es por lo que se presentara en la citada oficina telefónica, y luego de exponerle su caso y frustración al gerente, le advirtió lo que iba hacer, en tanto no le solucionaran la anomalía que le impedía laborar, en lo que fue algo así como “un santo remedio”, al narrar que apenas y regresó a su hogar, y ya estaba un carro de Telmex, con el consabido técnico, lo que demostró que ya saben cómo hacerle los demás afectados. ¿Qué no?

Derivado de que los empleados de Slim ya están “píor” que los de los bancos, por luego luego canalizar a la clientela a un frío teléfono, sin siquiera escucharlos, de ahí por qué ya estén llegando a esos extremos, y no es para menos, además de mandarlos a una larga lista de espera, por no tener una pronta capacidad de respuesta, pero sin reembolsarles los días en que los dejan incomunicados, pero la Profeco, ¡bien gracias!

Firman un saludable convenio…Quienes acaban de firmar un convenio de colaboración por demás muy saludable, son los del ISTAI y el Isssteson, con el fin de impulsar acciones de transparencia proactiva y protección de datos personales de su derechohabiencia, además de eficientar la rendición de cuentas y atención al derecho de acceso a la información pública. Así la unión de esfuerzos.

Luego entonces y con el fin de sumar esfuerzos, es que por parte del Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) estamparan su firma los comisionados Arely López Navarro, Andrés Miranda Guerrero y su también presidente, Francisco Cuevas Sáenz; mientras que por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), lo hizo José Martín Nava Velarde. ¿Cómo la ven?

En esos términos está ese pacto acordado entre ambas instituciones, con la intención de coordinarse para abonarle a un ejercicio público más transparente, y así garantizarle el derecho a saber a los sonorenses, ya que esa alianza permitirá que esa instancia de salud reciba una capacitación extra y asesoría directa sobre sus obligaciones, en aras de clarificar sus finanzas sanas y ofrecer cuentas claras en el uso de sus recursos.

Al Cuevas Sáenz apuntalar, que los organismos de seguridad social manejan mucha información de tipo sensible que debe ser manejada con sumo cuidado, y casi casi con un tacto de bisturí, hablando en términos hospitalarios, como el estado de salud físico y anímico de los miles de afiliados y sus familias, ante la responsabilidad que tienen de protegerlos, y no es para menos. Ese es el acierto.

Y ciertamente que el buen tratamiento de los datos adquiere mayor relevancia en momentos como los que se viven con la emergencia sanitaria del coronavirus, ya que deben ser todavía más cuidadosos con la privacidad e intimidad de las personas, evitando exponerlas a situaciones de riesgo, o discriminación, de ahí el acierto de Nava Velarde por un lado, y de López Navarro, Miranda Guerrero y Cuevas Sáenz por otro. Ni más ni menos.

Sigue sumando a empresarios…El que sí que le ha seguido abonando económicamente a los afectados por la pandemia, es el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, y para prueba está el que ahora gestionaran ante Nacional Financiera, el que apoyen con créditos que van de los 160 mil pesos, hasta los $5 millones, a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que continúen generando empleos. ¡Órale!

Más menos así estuvo esa buena nueva que Vidal les diera a los líderes de cámaras empresariales de por estos lares, a nombre de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por esa línea crediticia que autorizara Nafin, como parte de un proyecto para respaldar a los empresarios de esos ámbitos, y que de esa forma continúen con sus negocios, ya sean pequeños, o con un número importante de empleados. De ese tamaño.

Por ser financiamientos que promoverán con el Programa de Impulso a la Reactivación de las Mipymes y a la Conservación del Empleo, Nafin-Gobierno de Sonora, con el que ofrecerán préstamos en condiciones preferenciales de tasa y plazo, con una aportación de la instancia estatal de $9 millones de pesos, mientras que la Federación pondrá a disposición una bolsa de $150 millones de pesos con ese objetivo. Así “la bachicha”.

Ese es el nuevo logro crediticio conseguido por Jorge y compañía, y que detallara el director general adjunto de Promoción Institucional de Nafin, Said Saavedra Bracamonte, al explicar que es un plan con el que incentivan la reactivación de las economías regionales y la conservación de las plazas laborales, con esas prestadas que se les hacen a las Mypimes para capital de trabajo y adquisición de activos fijos, entre otros.

Pero por si quedaran dudas, lo que es el representante de Nafin por estos rumbos, Juan Pedro Loustaunau Molina, abundó en lo que serán esos montos a prestar, y las características que tendrán, que serán con una tasa anual del 13% fija, sin comisión por apertura ni penalización por prepago, en lo que estilan que sí que son unas auténticas facilidades, comparadas con las otorgadas por la banca comercial. Esa es la diferencia.

Correo electrónico: [email protected]