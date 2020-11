Aflora un insaludable pleito

A medias uso de cubrebocas

¿Volverá AMLO con yaquis?

“Pide licencia” jefe policíaco

Aflora un insaludable pleito…Y a un pleito que para nada y para nadie es saludable, y mucho menos para los hermosillenses, es al que ahora sí que tuvo entrarle a hacerla de referí el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, Hugo López Gatell, como es al “entre” que acaban de darse la alcaldesa, Célida López, y el secretario de Salud, Enrique Clausen, por la resonancianacional que adquiriera. ¡Zaz!

A esos niveles llegó elimpacto del enfrentamiento virtualque sostuvieran López Cárdenas y ClausenIberri, luego de que la primera rechazara las nuevas medidas restrictivas ordenadas por el Consejo Estatal de Salud para evitar un repunte del coronavirus, y que entraran en vigor el pasado “San Lunes”, las cuales incluyen el cierre de bares, reducción de horarios en salones de eventos, establecimientos comerciales y demás. ¡Ups!

Puespor medio de sendos videos cada parte expuso su postura, en cuanto a esa estrategia de prevención, al por un lado Célida Teresa manejar que la actual situación de la epidemia no es para tanto, o como para otra vez afectar en lo económico con esas suspensiones y reducciones del horario de operación; aunque en contraparte el argumento es de que vale más prevenir que lamentar, para no volver a saturar los hospitales.

Y es que en tanto que la “Presimun”sostiene no estar de acuerdo en que se tomen esas disposiciones para “pegarle” a la economía de miles y miles de familias capitalinas, por estarse en semáforo amarillo; lo que es Claussen apuntilla que no es momento de politizar, o hacer política, para aprovecharse electoralmente de una situación que es estrictamente de salud, ante el riesgo imperante, por lo que así está el “tira-tira”. ¡Tómala!

Porque desde su visión basada en las últimas estadísticas, dizque no existe el escenario de una curva ascendente en las cifras de contagios; ante lo que le reviraran que en esta ocasión no hay margen para equivocaciones, porque no se trata de que haya buenos y malos, por únicamente haber una sola prioridad, que es el preservar la vida y salud de la ciudadanía, por encima de intereses económicos y de todo tipo. ¡Palos!

Toda vez que a decir del titular de Salud estatal, la intención es que no vuelva a pasar lo que ocurrió en la primera ola, cuando se cerraron las actividades no esenciales hasta que ya estaba colapsado el sistema hospitalario, y no había camas disponibles, es decir, que se encontraban al tope; en tanto que por el estilo estaban las funerarias, por la falta espacios, y que es a lo que ahora no quiere llegarse. De ese pelo.

Es por eso que con todo y ese “choque de trenes”, pero ya hubo un exhorto al diálogo, para aclarar las diferencias, porque supuestamente hoy la ciencia médica recomienda esa limitación dela movilidad poblacional temprana, antes de que haya un crecimiento de infectados, en aras de tener el menor número de hospitalizados graves, a fin de que sean menos las consecuencias mortales por ese letal virus. A ese grado.

Sin embargo lo que es Célida ya había advertidoque sesionaría el Consejo de Salud Municipal, con la finalidad de “meterle reversa” a lagunas de las estrategias determinadas, tan es así que los del Sindicato de Músicos de Hermosillo que se manifestaran, ya ayer adelantaron que se había revocado la restricción que les habían puesto, y que volverían a trabajar hasta las 12:00 de la noche, de lunes a domingo. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A medias uso de cubrebocas …Partiendo de las experiencias que hay, la que no descartan que se convierta en una nueva “ley muerta”, es la que ahora aprobaran en el Congreso del Estado para hacer obligatorio el uso del cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados de Sonora, ya que el punto es que no habrá sanciones administrativas ni multas para quien se niegue a utilizarlo, por lo que ahí está el detalle.

Ante lo que concluyen que los diputados se quedaron cortos, en cuanto a esa regulación para que la población se tape la boca, y de esa forma se reduzca el contagio del Covid-19, si se toma en cuenta que al no haber una infracción por no portarlo, simplemente les dará igual el protegerse de esa manera, aunque con ello también pongan en peligro a terceros, ante lo que se da por descontado que ignorarán el llamado que les hagan.

Y es que a lo más que se llegará, es a que por disposición oficial durante la actual contingencia sanitariales nieguen los servicios a los ciudadanos que no se sujeten a ese mecanismo de protección, de ahí que igual lo deberá usar todo el personal que labora en oficinas públicas y de gobierno; así como quienes ingresen a solicitar algún trámite; e igualmente los choferes del transporte público de pasajeros, entre otros. ¡Mínimo!

Eso a diferencia de lo que ya han instrumentado en otros Estados, donde sí sancionan económicamente, o con trabajo comunitario, a quienes “les ha valido un comino” el cubrirse mínimamente de esa manera, pero aún así han caído en esa inconciencia, por lo que con más razón todo pinta para que en la Entidad suceda algo “píor”, por no haberse especificado una obligatoriedad sancionatoria al respecto. Ni más ni menos.

Es por lo que intuyen que a los legisladores terminó por “temblarles la mano”, y sobre todo al impulsor de esa iniciativa que quedara a “medios chiles”, cual es el caso de Luis Armando Colosio Muñoz, cuando se supone que tardaron en “palomearla”, según esto porque no se ponían de acuerdo en lo referente al como obligarían al cumplimiento de la misma, lo cual al final la cosa quedó en nada, o en las mismas. Así la percepción.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¿Volverá AMLO con yaquis? …Con todo y lo alzados que andan los yaquis, incluso ahora hasta colocando tablas con clavos sobre la carretera de Cuatro Carriles para obligar a parar a los viajeros y cobrarles una cuota en la zona de Vícam, pero lo que es el “Presi”, Manuel López Obrador, lo que es ayer ya descartó la posibilidad de venir este mes a reunirse con ellos, sino tal vez hasta el venidero diciembre.De ese vuelo.

Aunque lo que sí adelantó, es que quien estará el próximo día 12 con los integrantes de esa tribu rebelde del Sur del Estado, es el del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, y todos los que forman parte de la recién conformada Comisión de Justicia del Pueblo Yaqui, para, para por una semana sostener reuniones con los gobernadores de esa etnia, y tratar de que le bajen a sus protestas. ¡Ajá!

No obstante y que no es ninguna novedad el que Andrés Manuel ventilara que no vendrá el presente noviembre, luego de que en su pasada visita prometiera que regresaría hasta el 15 del mes decembrino a La Mora, Bavispe, para nuevamente tener un encuentro con familiares de las víctimas de la masacre de tres mujeres y seis niños de las familias Langford y LeBarón, de la que por cierto ayer se cumplió un año.

Casi por nada es que Julián Lebarón volviera a levantar la voz para señalar con todas sus letras que “No hay ni una persona procesada por jalar el gatillo, ¿cuál justicia?”, después de esa emboscada ocurrida el 4 de noviembre del 2019, de ahí que casi casi dijera que sólo les “han dado atole con el dedo”, por aún tenerlos en ascuas, por haber detenidos, pero no directamente enjuiciados por esa matanza. ¿Cómo la ven?

Razón por la cual es que el líder mormón, activista social y pariente de los asesinados, una vez más “se lanzara” contras las autoridades de “Inseguridad” en el País, en ese momento comandadas por el hoy “preca” a la gubernatura, Alfonso Durazo Montaño, al que por lago “le ha llovido”, al denunciar que no han avanzado en las investigaciones, por presuntamente los mismos criminales culpables estar infiltrados en esa institución.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Pide licencia” jefe policíaco…Aunque no trascendió mucho, pero el que supo que todo hace indicar que mejor dijo, ¡vale más que digan que aquí corrió, que aquí quedó!, es el hoy jefe de jefes con licencia de ausencia de la Policía Municipal de Obregón, Francisco Cano Castro, por “curiosamente” pedir permiso a su función, después de la ejecución de tres de sus subalternos en las últimas semanas. ¡Pácatelas!

De ahí que las especulaciones no se hayan hecho esperar, tocante a que Cano Castro más bien pudo haber “salido por piernas” del cargo, tal vez para no ser blanco de un mortal atentado, como los que han perpetrado contra sus agentes, por estar por demás raro el que de la noche a la mañana haya “tirado la toalla”, cuando más se requiere de cerrar filas contra el hampo, derivado del cómo han estado los balazos. ¿Qué no?

Tan es así que fuera el propio alcalde cajemense, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, el que confirmara la especie, y a través de las redes sociales, a lo mejor también por el temor de salir a campo abierto, al corroborar que efectivamente “El Pancho”, ¿ “Chito” Cano?, solicitó una anuencia para ausentarse temporalmente de esa chamba policial, aunque hay quienes aseguran que ya no volverá. ¡Qué tal!

Para el caso el pretexto que está manejando Sergio Pablo, es que el huidizo mando policial se abocará aatender cuestiones familiares de las catalogadas como urgentes, de ahí que quienes le entrarán al quite, o al relevo, serán sus segundones de abordo, que por lo que se ve “tienen más pantalones”, como son los comandantes Rosendo Moreno y Héctor Montoya, que en el ínter darán la cara por esa corporación.

Aún así y por más que lo quieran “blindarlo”, pero la duda va a quedar, tocante a esa intempestiva salida del directivo policíaco de Mariscal Alvarado, por encima de que tampoco se le va a extrañar por su “eficiencia”, si se parte de que el pasado octubre fuera el mes violento del 2020, con 51 asesinatos, y es que la inmediatez de su separación, después del trío de homicidios de sus gendarmes, es lo que hace sospechar.

Correo electrónico: [email protected]