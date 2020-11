Mal síntoma, contagio de “Gober”

Atentan contra oootro periodista

Habrá aguinaldo pa´l “Buen Fin”

Usan los yaqui$ tablas con clavos

Mal síntoma, contagio de “Gober”…Y al estilo de la elección presidencial de los Estados Unidos, que ayer tuviera lugar entre el actual mandatario republicano, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, la que también acaparó la atención, es la noticia de que la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, resultara infectada por el coronavirus, aunque con síntomas mínimos, de ahí que esté confinada en su domicilio. ¡Zaz!

Tan Claudia está estable, que ella misma difundiera la noticia a través de sucuenta de Twitter, al ventilar que: “He recibido el resultado de mi prueba de Covid-19 y es positivo. Afortunadamentemi estado de salud es estable y con síntomas leves. Como establece el protocolo sanitario me encuentro en resguardo en casa y desde allí sigo trabajando. Con oportunidad informaré de mi evolución”. De ese pelo.

Así que con el contagio de Pavlovich Arellano se está confirmando que ya nadie se salva de ese virus, y para para prueba está que es la doceava Mandataria estatal que contrae esa enfermedad; entre cuyos últimos están el gobernante de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; así como el de Yucatán, Mauricio Vila, más los que se sigan acumulando, en tanto no haya una vacuna contra esa pandemia surgida en China. ¡Tómala!

Casi por nada de las nuevas medidas de prevención que acaba de decretar el Consejo Estatal de Salud y que entraran en vigor desde el pasado “San Lunes”, las cuales contemplan la suspensión de antros y centros nocturnos; así como reducción de horarios para comercios y establecimientos con atención al público, como restaurantes, supermercados y tiendas de conveniencia, para otra vez restringir la movilidad ciudadana.

Con todo y que en el informe que ayer diera a conocer la Secretaria de Salud federal, manejan que en Sonora los casos han presentado un descenso en las recientes semanas, lo que contrasta con las estadísticas que aquí se tienen, de lo que deducen que cuando menos se mantendrá en el color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Nacional, contrario a Durango que regresó al rojo, como previamente lo hiciera Chihuahua.

Sin embargo el que la “Gober” ya haya contraído esa mortal infección, sí que es un mal síntoma que revela que hay que bajarle a las salideras, y a todas aquellas labores que no sean esenciales, como las que tienen que ver con las enfiestadas, de carácter deportivo y de recreo, para no afectar las relacionadas con lo económico y el empleo, a fin de no volver a caer en un confinamiento total, que es lo que quieren evitar. ¡Mínimo!

Y es que lo que es el Estado ya estaba por rebasar los ¡¡38 mil contagiados!!, con casi ¡¡3 mil 200 muertos!!, pero por si eso fuera poco, y a partir de los malos pronósticos que ya hay, están a la espera de un rebrote a partir de la primer quincena del mes en curso, ante lo que se saca por conclusión que la cosa, o esa epidemia, se pondría más grave, porque es innegable que habrá más enfermados y fallecidos. Ni más ni menos.

Pero mientras la situación sigue estando muy contagiosa, lo que es el Sindicato Único de Trabajadores de Músicos de Hermosillo ayer realizó una protesta ante Palacio Municipal, para pedir revocar las restricciones en locales de eventos, por “pegarles” en sus ingresos, así como por reducir las horas en bares, restaurantes, cantinas y demás, de ahí que quien saliera para que “le bajaran de volumen”, es la alcaldesa Célida López.

Aún y cuando contra todo lo esperado, pero lo que es Célida Teresa a nivel de banqueta manifestó su posturacontra esos cierresy recortadas de tiempos, por considerar que provocarán una afectación económica, y como ayer mismo iba a sesionar el Comité Municipal de Salud, es que se auguraba que les dieran pa´ tras a esas disposiciones, en caso de hacerse valedero aquello de que,¡por la víspera se saca el día! ¿Será?

Atentan contra oootro periodista…Donde la violencia continúa imparable, al grado de que los periodistas siguen formando parte de las funestas estadísticas, es en el inseguro Obregón, como lo exhibe el que en esta ocasión mataran a balazos al comunicador, Jesús Alfonso Piñuelas, conocido como “El Norris”, al convertirse en el tercer periodista que es víctima de la violencia en ese municipio durante el 2020. ¡Ñácas!

En lo que es un enésimo atentando suscitado alrededor de las 22:20 horas del pasado lunes, en el fraccionamiento Amaneceres, en las calles Chirahui y Palo Brea, luego de que al asesinado lo interceptaran y le dispararon desde un auto, cuando se trasladaba en su motocicleta, perdiendo la vida de esa manera quien manejaba un portal de noticias en Facebook llamado Zarathustra Prensa “El Shock de la Noticia”. ¡Ups!

A ese extremo estuvo el trágico final de Jesús Alfonso, para ser una nueva nota roja para el gremio periodístico, después de que luego de un tiempo de estar retirado de esa profesión, hace apenas un par de meses que se había reincorporado,para complementarla con la labor de repartidor de comida en una plataforma digital, después de que antes, y por más de una década, colaborara para diferentes medios.

Pues el artero crimen de Piñuelas se suma al del propietario de Medios Obson, Jorge Armenta Ávalos, que el 16 de mayo igual fuera rafagueado mientras se encontraba en el estacionamiento de un restaurante en la colonia Centro; y casi un mes después, o el 11 de junio, también mataron a José Castillo Osuna, reportero policíaco del portal Prioridad Máxima, al ser apuñaleado por fuera de su domicilio, en la colonia Campanario.

De esa forma es la que ola violenta ha alcanzado a los comunicadores, en una ciudad en la que los homicidios han ido al alza, como lodenota que el pasado octubre cerrara con 51, para ser el mes más violento en lo que va del año, pero lo que es el alcalde de Morena, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, anda más preocupado porque dejen entrar aficionado al estadio de beisbol de Los Yaquis, que en ver por sus ciudadanos. ¡Ajá!

Habrá aguinaldo pa´l “Buen Fin”…La que sí que no deja de ser una buena nueva, es la que ayer le compartieraa los trabajadores de la burocracia federal el “Pejidente”, Manuel López Obrador, de que les adelantarán el aguinaldo para que aprovechen las ofertas de la venta del “Buen Fin” en su edición 2020, la cual se realizará del 9 al 20 del presente noviembre, es decir, desde el próximo lunes. De ese vuelo.

Para el caso es que López Obrador anunciara que hoy “miércoles de calentamiento” tendrá como invitados en su conferencia mañanera a los dirigentes de la Concanaco y demás organismos empresariales; así como a los funcionarios del ramo, a fin de que expliquen el de a cómo va estar el plan para llevar a cabo esa vendimia, con la que como cada año, y hoy más que nunca, buscan impulsar el consumo y reactivar la economía.

Dicho de otra manera, con esa estrategia de anticiparles sus “chri$ma$” a los empleados federales pretenden que haya una doble ganancia, al por un lado con eso crear las condiciones monetarias para fomentar la compradera; y por otro el que adquieran los artículos que requieren, pero en condiciones má$ favorables, por suponerse que se los estarán ofertando, como sólo lo hacen una vez cada doce meses. ¡Ya mero!

Y como ya está de durarse quelos comerciantes realmente se pongan en oferta, o “echen la casa, o tienda por la ventana” en esas fechas, es que ya el propio Andrés Manuel advirtiera, quelo que es la Profeco estará “muy ojo de chícharo”, o vigilante, de que en verdad vendan barato, para que desde ahora empiecen a subir los precios, para luego bajarlos cuando venga esa vendedera, con lo que nomás ellos tienen un “Buen Fin”.

Usan los yaqui$ tabla$ con clavo$…Vaya que los que siguen haciendo gala de una total impunidad, son el grupúsculo de yaqui$ rebeldes que mantienen bloqueada la carretera de Cuatro Carriles y cobran una cuota por cruzar en la zona de Vícam, al aflorar que ya llevaron “al siguiente nivel” esa ilegalidad en la que han incurrido desde hace meses, por ahora utilizar tablas con clavo$ para parar el tráfico. De ese tamaño.

En esos términos está la “nueva modalidad” que están usando los integrantes de esa etnia para extorsionar a los viajeros, si se toma en cuenta que los cobros pasaron de ser voluntarios a obligatorios con esa medida de presión, al no dejarles otra opción, ya que con la misma ¡te paras porque te paras!, o te termina “tronando”, con lo que al final les saldría más cara la desponchada, además de la pérdida de tiempo. ¡Palos!

Aunque eso es consecuencia “del volantín” que le ha dado a la tribu yaqui el nuevo Gobierno de la 4T, por medio del Instituto Nacional Indigenista,a cargo Adelfo Regino Montes, como para estar copiando esas prácticas del crimen organizado, que ya han aplicando por rumbos de Caborca, como es la de poner un claverío en tablones para detener el tránsito, que en su caso quitan una vez que les pagan. Así la vaquetonada.

No en balde es que la indignación no se haya hecho esperar por parte de los internautas, luego de las imágenes que hicieran circular por las redes sociales, y ante las que como era de suponerse, las diferentes “autoridades” han hecho mutis, o más bien los han seguido dejando hacer y deshacer, sin importarles que con esa acción están e$quilmando a la población, por ser hasta tres puntos de cobroen esa región del Sur de la Entidad.

Razón por la que sigue en aumento la mala fama de ese grupo étnico, por unos cuantos vívale$ estarlallevando todos, a pesar de los acuerdos que ya han pactado, y que incluyen hasta una disculpa, pero en el ínter en que les cumplen lo prometido, han seguido haciendo pagar a justos por pecadores, con el pretexto de que esa rúa federal pasa por su territorio, así como las líneas de la CFE, Telmex y del gasoducto. ¡Pácatelas!

