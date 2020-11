Rompen pláticas choferes y autoridades

Indican que todo aquel trabajador que no está del lado de la empresa es despedido sin argumentos legales y les ofrecen una liquidación injusta

Operadores del transporte público de Hermosillo rompieron pláticas con autoridades del Gobierno del Estado y la empresa que concesiona el servicio, al no llegarse a ningún acuerdo respecto a las cláusulas del contrato colectivo de trabajo.

El dirigente del sindicato de operadores, Apolinar Castillo Valdés, señaló que el pasado martes tuvieron una audiencia con autoridades del Gobierno del Estado y empresario de la empresa y rompieron pláticas al no llegarse a los acuerdos sobre sus demandas.

«Si hubo una audiencia pero no se llegó a ningún acuerdo, todo sigue igual. Estamos peleados las horas extras, las horas dobles, las jornadas de trabajo que no sean mayor a ocho horas, un retroactivo que se debe respecto a las jornadas dobles y triples, pero no se ha resuelto nada», dijo.

El argumento de las autoridades es que no cuentan con recursos suficientes para cumplir sus demandas debido a la contingencia sanitaria, y a que muy pocas unidades están circulando, comentó el líder sindical; más sin embargo, el Gobierno sigue recibiendo subsidio tras subsidio.

Otra de las exigencias del sindicato es la reinstalación de alrededor de 50 trabajadores despedidos por la empresa Movilidad Integral y Administración Corporativa sin justificación y sin una liquidación justa como lo establece la Ley Federal del Trabajo.

«De aproximadamente 150 trabajadores 50 han sido despedidos desde el pasado 20 de octubre que iniciaron con la lucha hasta la fecha. Todo aquel trabajador que no está del lado de la empresa están siendo despedidos sin argumentos legales para correrlos y les están dando una liquidación injusta «, aseveró.

Amenaza corporativo con salir de Hermosillo

Por otra parte, el dirigente del Sindicato de Operadores del Transporte Urbano de Hermosillo, Apolinar Castillo, dio a conocer que la empresa Movilidad Integral y Administración Corporativa amenaza con salir de la ciudad en siete días y llevarse sus camiones a raíz de esta situación, ya que se niega hacerse socialmente responsable de las condiciones obrero-patronales.

Comentó que el dueño del corporativo, Jesús Padilla Centeno, ha realizado varias reuniones clandestinas con operadores y empresarios a quienes ha señalado su intención de retirarse de la ciudad en siete días y llevarse a sus unidades, pues asegura que no es costeable trabajar en el transporte urbano.

«Yo no sé si el Gobierno del Estado o el Municipal se vaya hacer cargo de transporte urbano, o en su caso tener un tiempo de cuatro o cinco meses como se hizo con la requisa y volver a licitar el transporte público, si esto llegase a pasar porque la empresa amenaza con salir en una semana, y eso es el aproximado que nosotros tenemos de aquí al estallamiento de huelga el día 10 de noviembre», expuso.

El Gobierno del Estado tiene el tiempo en sus manos antes del estallamiento de huelga en toda la entidad el día 10 noviembre, debido a que ya se rompieron pláticas con las autoridades y la empresa, finalizó.