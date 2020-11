Rompen filas los Rayados de Monterrey

El equipo inició su periodo vacacional sin conocer si su entrenador, Antonio Mohamed, continuará el siguiente torneo luego de la caída ante Puebla

Los Rayados de Monterrey rompieron filas luego de quedar fuera de la Liguilla por el título del Torneo Guard1anes 2020 al caer en el repechaje contra el Puebla y lo hicieron con la incertidumbre sobre el futuro del estratega argentino Antonio Mohamed.

José González Ornelas, presidente del Consejo de Administración del Club Rayados de Monterrey, y el presidente deportivo del equipo, Duilio Davino, tuvieron una reunión con Mohamed pare definir su futuro.

La reunión se dio en las instalaciones de El Barrial esta mañana y después del medio día el timonel sudamericano salió del lugar sin dar declaraciones ante los medios de comunicación. Minutos después, Davino anunció que sigue la evaluación del técnico argentino.

«Hace apenas 14 horas terminó el partido y la continuidad de Tony vamos a discutirla y analizarla en los próximos días, lo que sea mejor para el club. El semestre en Liga no fue lo que esperábamos, estamos decepcionados, tristes, no es donde el club merece estar, hay que levantarnos, dar la cara y poner al club donde merece. La realidad ese que no hay un tiempo definido, pero tiene que ser lo antes posible para planear lo mejor hacia adelante», sostuvo el directivo de Rayados.

Los jugadores del cuadro regiomontano estuvieron presentes en las instalaciones de El Barrial luego del descalabro y antes del medio día salieron del lugar para comenzar con periodo vacacional.

El equipo tomará 17 días de receso, por lo cual tendrán que reportarse el próximo 10 de diciembre para comenzar con los trabajos de pretemporada rumbo al próximo certamen del balompié nacional.

Duilio Davino insistió en que deben de tomarse tiempo para tomar una determinación, luego que en la plática que tuvieron con Mohamed en El Barrial aún lo notó con la calentura del partido.

“Yo veo al Turco todavía con la calentura del partido por eso es importante que pase tiempo para enfriarnos todos, la decisión que se tome será de mutuo acuerdo. Ahora estamos fuera del repechaje, tuvimos enmedio la Copa que fue un objetivo cumplido, los otros no los pudimos cumplir y para nosotros sin duda es un fracaso”, concluyó.

Antonio Mohamed llegó a los Rayados de Monterrey para dirigir su segunda etapa en el Apertura 2019, logró un buen cierre con el equipo y lo llevó hasta la final, que ganó para adjudicarse el campeonato.

En el Clausura 2020, los resultados no favorecieron al equipo, pero tras disputarse 10 jornadas se canceló la justa por la pandemia generada por el COVID-19, por lo que llegaron al Guard1anes 2020 como los campeones vigentes del futbol mexicano.

En la fase regular de este último, acabaron en la quinta posición de la tabla general con 29 puntos, por lo cual tuvieron que disputar la reclasificación con Puebla.