Rompe el silencio Kate del Castillo sobre su tormentosa relación con Luis García

«Me pateaba y estrangulaba, luego me pedía perdón de rodillas», narra la actriz sobre el exfutbolista

Kate del Castillo, famosa actriz mexicano, habló sobre la tormentosa relación que tuvo con su primer esposo, el ex futbolista Luis García, con quien sufrió de violencia doméstica, así lo reveló La Reina del Sur en Red Table Talk: The Estefans.

Del Castillo se casó con García Postigo en 2001; sin embargo la agresión física que sufrió hizo que la relación concluyera en 2004.

«Durante el episodio 6, Del Castillo expresó que el Dr. García «era muy gracioso, fascinante, encantador… pero luego lloraba hasta cansarse, me abrazaba y se ponía de rodillas diciendo ‘¡por favor, por favor’, perdóname, necesito ayuda'».

La actriz aseguró que “estaba muy enamorada y realmente traté de hacer todo para que (las cosas) funcionaran”, incluso en la luna de miel, ella esperaba a que García se durmiera para poder salir y llorar; «yo no sabía qué hacer».

Kate solo recuerda el miedo que sentía de Luis García, pues cuando él llegaba a casa ella fingía estar dormida y solo escuchaba los latidos de su corazón.

«Él era un hombre distinto. Yo literalmente tenía miedo (de García). Recuerdo estar dormida, bueno, fingir que estaba dormida, y escuchar las llaves y mi corazón comenzaba ¡bum, bum, bum!».

Además, la actriz declaró que en ocasiones la golpeaba, pateaba y en varias de ellas intentó estrangularla; pero no solo fue un tema físico, sino también mental.

“Este hombre me rompió, yo pensé que tenía un autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela».

Kate del Castillo después de su rompimiento decidió hablar del tormento que vivió; una relación en la que «estaba prácticamente secuestrada y eso solo fue un año y medio que se sintieron como 10 años a lado de este tipo”.