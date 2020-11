Reuniones familiares ayudan a propagar Covid

Este domingo se registraron 161 nuevos casos y se registró una defunción más para totalizar 38 mil 374 contagios y tres mil 189 decesos

Según estudios, desde que se descubrió el primer caso de Covid-19 a la fecha, uno de cada tres contagios se da en reuniones sociales, particularmente, en encuentros con familiares y amigos, informó el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, quien agregó que se tienen contabilizados 38 mil 374 contagios y tres mil 189 decesos en el estado.

Después de confirmarse una defunción más y 161 casos nuevos de Covid-19, explicó que en una reunión de convivencia entre seis personas, donde una de ellas es asintomática, si pasan reunidos más de cuatro horas, conviviendo y platicando sin cubrebocas en un lugar sin ventilación, lo más probable es que al terminar ese encuentro, las otras cinco personas estén contagiados.

“Pero aquí viene lo interesante. Si en esa misma reunión, las mismas seis personas usan cubrebocas, incluyendo la persona contagiada, reducen a la mitad la duración de la reunión y, además, lo hacen en un lugar bien ventilado ¿Qué crees que pasa? Pues pasa que el peligro de infección se reduce por debajo de una persona contagiada, por no decir que prácticamente a cero”, manifestó.

ClausenIberri aseguró que, para minimizar el riesgo de contagio, siempre que en un espacio haya dos o más personas, lo más recomendable es usar el cubrebocas, aun y cuando se trate de la familia y estén con ellos en tu casa.

“Preferible extremar precauciones a correr el riesgo de esparcir el virus dentro de tu propia casa, más aún si en ella viven personas con evidentes vulnerabilidades; sobre todo, si uno o más miembros de tu familia tienen que estar saliendo de casa, ya sea por motivos de trabajo o por ser la persona designada para hacer las compras familiares o el pago de los servicios”, reiteró.

El secretario de Salud hizo el llamado a las y los sonorenses a continuar usando el cubrebocas y mantener los espacios ventilados, aprovechando estos días en los que ya no se prende tanto el aire acondicionado.

También pidió no confiarse ni bajar la guardia; el coronavirus no se ha ido a ningún lado y en esta batalla que se le está dando, no hay que relajarse ni darle una segunda oportunidad a este virus.

En cuanto a los datos estadísticos de este domingo, 33 mil 678 personas se han recuperado en Sonora; ocho pacientes COVID fueron dados de alta; y se confirmó un deceso por este virus en una mujer residente de Nacozari; derechohabiente del IMSS; acumulándose 3 mil 189 defunciones.

Se suman 161 nuevos casos por, en 95 mujeres y 66 hombres residentes de: Hermosillo 53; San Luis Río Colorado 20; Magdalena, Caborca y Nogales 13 cada uno; Guaymas 11; Agua Prieta 10; Cajeme, siete; Puerto Peñasco, Navojoa y Cucurpe, cuatro cada uno; Ímuris, tres; Altar y Empalme, dos cada uno; Cananea y Fronteras, uno cada uno.

Se confirmaron dos casos pediátricos; en dos niñas; acumulándose 768 en total; y no hubo casos en mujeres embarazadas.