Registran tres decesos por Covid-19 en Sonora y 169 casos de personas contagiadas

Luego de informar que este domingo se conformaron tres decesos en Sonora por Covid-19, así como 169 casos de personas contagiadas por este patógeno, el secretario de Salud en Sonora, señaló que el arma más poderosa que se tiene actualmente para evitar más contagios y más muertes por coronavirus es la prevención.

Enrique Clausen Iberri precisó que es indispensable el uso del cubreboca, del lavado constante de manos y de mantener una sana distancia, destacó.

Aseveró que ya no hay debate ni dudas al respecto, ya que usar cubreboca es muy efectivo para que una persona infectada con el virus no contagie a los demás, y para evitar ser contagiado si no se tiene la enfermedad.

El funcionario añadió que al estar en contacto con una superficie con bacterias es necesario lavarse las manos, además de llevar consigo gel antibacterial con base de alcohol al 70 por ciento.

También la sana distancia es salvadora de contagios, porque el Covid-19 se propaga fácilmente a través del contacto físico de una persona con otra, mientras que los expertos han dicho que al toser o estornudar, las gotas de saliva o moco viajan hasta 1.8 metros después de salir de la nariz o boca, algo conocido como efecto aerosol.

Asimismo, precisó que ayer fallecieron por Covid-19 dos hombres y una mujer; residentes de Cananea dos y de Agua Prieta uno, acumulándose tres mil 304 defunciones.

En cuanto a los 161 nuevos casos de coronavirus, 96 corresponden a mujeres y 65 a hombres, acumulándose 40 mil 827 en total, residentes de Hermosillo 89; Cajeme y Cananea 14 cada uno; Navojoa y Agua Prieta nueve cada uno; Guaymas siete; Santa Ana seis; Nogales cuatro; Etchojoa y Nacozari de García dos cada uno; Ures, Empalme, Yécora, Huatabampo y Arizpe uno cada uno.