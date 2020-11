Realizan Encuentro de Negocios 2020 en forma virtual

Participan grandes, medianas y pequeñas empresas, que buscan continuar con la reactivación económica

La economía en Sonora debe continuar en reactivación para que siga Sonora y la pandemia por Covid-19 no ha sido obstáculo para que las grandes empresas, y las micro, pequeñas y medianas, puedan reunirse en un solo sitio para buscar ser proveedoras, expresó Jorge Vidal Ahumada, durante la inauguración del Encuentro de Negocios 2020.

El secretario de Economía destacó que, cada año, en el mes de noviembre, se realiza la Expo Industrial Canacintra Hermosillo y dentro de ella se desarrolla el Encuentro de Negocios, pero por motivos de la contingencia, este Encuentro de Negocios en esta ocasión se realizará este 10 y 11 de noviembre de manera virtual, adaptándose a la nueva realidad, por lo que felicitó a Gabriel Zepeda Vásquez, presidente de esta cámara empresarial.

“Felicito a Canacintra por este evento que se está realizando, sin duda, el objetivo más importante es impulsar a los pequeños proveedores, ¿cómo? colgándolos a la cadena de valor, de las empresas tractor”, expresó.

Jorge Vidal Ahumada destacó que, gracias a este tipo de eventos, son cada vez más las empresas pequeñas las que se suman a la proveeduría de las más grandes, generando así una cadena de valor muy importante para la entidad.

“Yo creo que las empresas tractor han sabido ser generosas y, parte de ello, es la muestra que estamos teniendo hoy, el que estén haciendo esas citas de negocios a través de la nueva modalidad es impresionante y sigue hablando muy bien de ellas, no hay empresa que no llegue a Sonora y que entre a esta nueva modalidad, y lo primero que haga sea precisamente abrir el abanico para poder incorporar a toda la proveeduría local”, reiteró.

El presidente de Canacintra Hermosillo, Gabriel Zepeda, agradeció la alianza que se realizó entre Canacintra y Alberto Orozco Garza, presidente del Clúster Minero; Alfonso Reina Villegas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Sonora; y a la Secretaría de Economía, porque gracias a ello se pudo realizar este evento buscando reactivar la economía en la entidad.

“Son 18 empresas compradoras que están presentes este día y 240 empresas proveedoras, es importante reconocer la confianza de las empresas para nosotros, y debo mencionarlas porque están con toda la actitud de trabajar y llevar a sus negocios nueva proveeduría y apoyar a la cadena de valor que es tan importante”, manifestó.

Entregan distintivo a Empresas Socialmente Responsables por parte de Canacintra



Como parte de las actividades del Encuentro de Negocios 2020, se hizo entrega de distintivos de Empresa Socialmente Responsable por parte de Canacintra, evento que también estuvo presidido por el secretario de Economía, quien destacó que, a pesar de que se viven tiempos complicados por la pandemia, Sonora ha logrado transitar hacia la generación de más empleos.

Gabriel Zepeda Vásquez, presidente de Canacintra Hermosillo, destacó que con este reconocimiento se busca como sector empresarial generar una huella positiva, reconociendo el esfuerzo de las empresas por ser socialmente responsables.