Protagonizan Tom Holland y Daisy Ridley «Chaos Walking»

El actor londinense es uno de los más exitosos actualmente y filma ya la película Spiderman 3

Los actores Tom Holland y Daisy Ridley, ambos originarios de Londres, Inglaterra, protagonizan la película Chaos Walking, cuyo poster acaba de darse a conocer en redes sociales. Fans de ambos y también del escritor Patrick Ness estarán contentos, puesto que próximamente se estrena en cines del mundo.

En días pasados se filtraron fragmentos de la película Chaos Walking, en la que actúan Tom Holland y Daisy Ridley, y se les puede ver en un ambiente selvático, dichas escenas han emocionado a los fans de las estrellas del cine, quienes esperan por verlos ya en la citada producción cinematográfica.

En Chaos Walking también actúan Mads Mikkelsen, Cynthia Frivo, Nick Jonas, Ray McKinnon y David Oyelowo, entre otros, y según reporte en distintos portales de noticias, cuenta la historia de dos jóvenes que se embarcan en una aventura a través de los inóspitos parajes en un planeta inexplorado.

Chaos Walking se basa en la novela para jóvenes adultos The Knife of Never Letting Go, de Patrick Ness, y es una de las más esperadas de la temporada, cuyo estreno se ha retrasado también a causa de la pandemia por el coronavirus Covid-19 que ha afectado a todo el mundo.

Tom Holland, aquel niño de 16 años de edad que atrapó la atención del mundo entero gracias a su participación en la película Lo imposible, en 2012, y en la que participó con Naomi Watts y Ewan McGregor, ya tiene 24 años de edad y es considerado ya uno de los galanes más atractivos en la industria del cine.

Actualmente Tom filma ya también Spiderman 3, película que protagoniza y en la que actúa junto a otros actores como Jamie Foxx, Zendaya, Marisa Tomei y Benedict Cumberbatch y es dirigida por Jon Watts, y en días pasados publicó en sus redes sociales la primera fotografía oficial de dicha producción cuyo título definitivo aún no ha sido revelado.