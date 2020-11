Promueven una mayor apertura e inclusión

Acciones para promover una mayor apertura e inclusión de la sociedad hacia las personas con síndrome de Down, organizó el Sistema DIF Sonora y la organización civil SD Hermosillo, en el mes dedicado a este tema, informó la Karina Zárate Félix.

La directora de DIF Sonora resaltó la importancia de trabajar a favor de los grupos vulnerables, “todos debemos involucrarnos en la tarea de la inclusión, afortunadamente hay gobiernos, como el de Claudia Pavlovich con el compromiso real de que las voces de todos los sonorenses sean escuchadas y aún más los grupos vulnerables».

Dentro del marco del mes de la concientización del Síndrome de Down, se organizó una exitosa jornada que incluyó la participación de ponentes nacionales con temas de interés para las familias, relacionados con comunicación, conductas, terapias, alimentación y salud, entre otros.

Como parte del programa se transmitió la participación de Roberto Pedro Maciel Tejeda, del Centro TEA México, con la conferencia “Mejorando la relación familia, las conductas también comunican”. Maciel Tejeda por más de 11 años se ha desarrollado como terapeuta, asesor escolar y conferencista en México.

“Es básico entender las conductas, vamos a mejorar convivencias, manejando frustraciones y mejorando, seamos honestos cuando tenemos problemas de conducta afectan principalmente a los papás, nos hemos limitado a ir de visita a cierto lugar porque no vamos a tener control sobre ciertos comportamientos”, señaló el expositor, quien realizó recomendaciones y técnicas para resolver los conflictos entendiendo la razón por la que lo hijos se comportan de determinada manera.

También se abordó el tema “Terapias virtuales, un reto para todos”, impartido por Monserrat Díaz, del Centro Rehabilitación Ocupacional y de Lenguaje, quien también brindó herramientas para hacer de esta nueva realidad una forma amena de aprendizaje.

En el segundo día de actividades que fue moderado por la directora de Atención a Personas con Discapacidad de DIF Sonora, Laura Ortiz Malo, se desarrollaron los temas: “La alimentación de personas con Síndrome de Down”, por Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez, Nutrióloga de la Unison y una “Guía para la salud de las personas con Síndrome de Down”, con la Dra. María del Socorro Medécigo Vite, del Programa de VIH, ITS y VHC Servicios de Salud de Sonora.