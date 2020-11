Promueve lectura con estrategia divertida

Nydia Pereyda Ojeda a través de su canal de YouTube ofrece una experiencia diferente en la lectura de cuentos con el uso de disfraces y títeres

La lectura de cuentos con el uso de disfraces y títeres que realiza la docente Nydia Pereyda Ojeda en su canal de YouTube: “Educadora Nydia Pereyda”, es una experiencia divertida para estudiantes de preescolar.

La maestra del preescolar “Alicia Cano Cano”, ubicado en Hermosillo, realiza la actividad con el proyecto “Biblioteca Virtual del Salón Morado”, con el cual obtuvo el segundo lugar nacional del certamen “Experiencias educativas innovadoras con Tecnología en el marco del COVID-19”, organizado por Fundación UNETE, en la Categoría “Crónica de la experiencia educativa en el nivel preescolar”.

Pereyda Ojeda explicó que con la ayuda de su esposo y también docente Mario César Gaviña, emprendió la aventura para que sus alumnos cuenten con un espacio lúdico, entretenido y llamativo, que identifiquen como propio esta experiencia educativa y además se fomente la lectura.

“Siempre he disfrutado bastante el momento de lectura en el aula, dejar que mis alumnos elijan una historia de nuestra biblioteca y contarla con todo lo que ello implica. Me divierto mucho haciéndolo y sé que a ellos les encanta”, comentó la maestra Preyda Ojeda.

La docente explicó que, además de promover a edad temprana el hábito de leer, la lectura de cuentos en nivel preescolar favorece el desarrollo de la creatividad e imaginación y transmite valores y principios a través de las metáforas y moralejas que abordan los contenidos de las historias.

Explicó que primero elige qué cuento narrará, discute la idea a proyectar en el video con su esposo, quien procede a editar y conseguir las imágenes, audios y/o videos más adecuados para lograr lo que se imaginan.

“Los padres de familia me han comentado que a sus hijos les encanta ver los cuentos, que les gusta repetirlos varias veces, los disfrutan, se relajan y ríen; además de que también los ven en compañía de su familia, por lo que esto le añade un factor sumamente positivo”, manifestó la maestra de preescolar.

Manifestó que el proyecto se llama “Biblioteca Virtual del Salón Morado” porque el aula donde la docente labora de manera presencial, está pintado de dicho color y por ello tiene profundo significado.