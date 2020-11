Promueve Canacope Hermosillo compras en línea

Los comerciantes en pequeño exhortan a la ciudadanía a consumir local para que la derrama económica se quede en Sonora y en sus municipios

La Canacope en Hermosillo hizo un llamado a la ciudadanía a consumir local en este Buen Fin en línea, para que la derrama económica se quede en Sonora y en sus municipios.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Hermosillo (Canacope Servytur), Martín Zalazar Zazueta, respaldó la recomendación que emitió la Secretaría de Salud en Sonora para que las personas realicen sus compras del Buen Fin 2020 en línea y así evitar aglomeraciones en los comercios, y de esta manera prevenir una mayor propagación del Covid-19.

«Les pedimos a las personas que vayan a realizar compras en línea, que de preferencia sean en comercios y empresas estatales, locales que se registraron para esta actividad nacional y a su vez la derrama económica beneficiará en mayor medida a Sonora”, dijo.

De igual forma, Zalazar Zazueta reiteró a los comercios y empresas que participan en este Buen Fin 2020, para que no olviden aplicar los protocolos de sanidad, como la sana distancia, el gel antibacterial y el uso del cubrebocas, para prevenir contagios de Covid-19.

“Sabemos que independientemente de la pandemia, habrá personas que quieran acudir a los comercios o empresas locales a realizar sus compras en este Buen Fin y a todos les pedimos que no olviden en ningún momento las medidas preventivas y que los establecimientos hagan respetar las medidas sanitarias, para no sigan en aumento los contagios.