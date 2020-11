Prepara Lucero gran festejo

La cantante lanzó el álbum 20 y 20 y está realizando conciertos vía streaming para mostrarse en distintos géneros musicales

Para Lucero la pandemia se ha convertido en un lapso que si bien la ha tenido alejada de los escenarios y los shows en vivo, le ha dado la oportunidad de desarrollar su creatividad para mantenerse ocupada en términos profesionales.

En agosto, la cantante lanzó su álbum 20 y 20 con el cual celebra los 40 años de carrera artística, cada semana graba «Mucho que contar», el podcast en el que comparte anécdotas y detrás de cámaras de su carrera como cantante y actriz, y se mantiene activa en redes sociales para estar cerca de su público, por lo cual y en sus palabras el aburrimiento no ha estado presente.

«Sé que ha habido momentos muy complicados, especialmente para gente que se la ha pasado muy mal en temas de salud y emocionales a quienes les deseo armonía y bienestar. Pero me he dado cuenta de que yo he sido muy afortunada, que he podido tener mucha actividad.

«No he tenido tiempo de aburrirme porque estoy intentando utilizar estas herramientas tecnológicas y poder seguir comunicándome con el público y seguir haciendo cosas y no quedarme sentada esperando a ver qué pasa.

«Decidí lanzar el álbum 20 y 20 este año para celebrar 40 años de carrera, en plataformas digitales, recopilé 40 canciones que no fue nada fácil, para representar un poco este camino andado de la mano del público que me ha aceptado en los diferentes géneros que he cantado a lo largo de los años con las rolas pop, las rancheras, lo más reciente con banda sinaloense, los duetos.

«Eso me trajo también la oportunidad de celebrar con mis fans y no dejar pasar más tiempo para hacerlo. Han sido días y meses de hacer mucha comunicación por las redes sociales, la grabación cada semana de los episodios de Mucho que contar, que me permite recordar y compartir historias y muchas anécdotas de todos estos años”, compartió Lucero.

Su amor y su pasión por la música la han llevado a reinventarse en el plano de los conciertos y con la idea de sumar su celebración de 40 años y volver a los escenarios –sin público presente–, Lucero decidió ofrecer tres conciertos virtuales. El primero lo hizo el 31 de octubre en el que pudo cantar por primera vez con su hija Lucerito.

Sin planes concretos para regresar a las telenovelas o series por la incertidumbre que se vive, a pesar de los ofrecimientos, Lucero tiene el deseo de grabar temas inéditos y apegarse de nueva cuenta al pop por lo que no descarta que en 2021 empiece a trabajar en un nuevo álbum bajo esa línea.