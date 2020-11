Planean adelantar el ascenso y descenso

La difícil situación con el tema económico abría llegada a su límite por lo que se optaría por regresar a ese sistema para evitar pagar las fuertes multas por quedar en los últimos lugares

Todo indicaría que el Ascenso MX podría regresar antes de lo pensado y esto sería causa a la crisis económica a la que estarían sujeta los equipos que terminen en el fondo de la tabla.

Si esto se llega a aprobar podría estar de regreso para la temporada 2021-2022.

Según lo revelado por el periodista Luis Castillo a través de una publicación en sus redes sociales, la Liga MX estaría seriamente pensando en regresar el ascenso y descenso para dentro de un año esto debido a que los clubes podrían caer en una crisis económica aun más fuerte de la que viven con la pandemia de Covid-19 si siguen destinados a pagar una fuerte multa si culminan en la zona baja del torneo.

De acuerdo a las palabras del periodista, esto no cambiaría si no hasta el Apertura 2021, ya que el Clausura 2021 se mantendrían tal cual se había pactado antes de este torneo porque siguiendo el orden de los torneos justamente el año futbolístico y donde se finalizaría con un descenso es en medio de esos dos torneos.

«La Liga MX dada las circunstancias económicas que hay se plantea desaparecer las multas a los últimos 3 lugares del porcentaje a partir de la temporada 2021-2022 con esto el Ascenso y Descenso se volverá a activar», esas fueron las palabras del periodista.

Esto aun no es nada oficial pues más bien es una especulación pero las situaciones actuales de las plantillas no solo en México si no en todo el mundo con la restricción de venta de taquilla el tener más deudas en estos momentos es como atarte una soga al cuello. Falta ver que es lo que sucede en los siguientes torneos pues el Guard1anes 2020 está a una jornada de culminar con ya equipos casi sentenciados a esa multa.

Actualmente los últimos 3 lugares están ocupados por el Atlas (18) con 0.9506, San Luis (17) con 1.0213 y Bravos (16) con 1.1566. Las multas van desde los 120 millones de pesos para el último lugar, luego 70 millones y 50 millones lo que sumarían un total de 240 millones de pesos.

La Liga MX había dado como fecha límite para regresar el Ascenso dentro de 5 años cuando se anunció el nacimiento de la Liga de Expansión MX que serviría como una competencia formadora de jugadores, previo al Mundial de 2026 que sería la fecha en que regresaría el torneo normal, esto como un proceso de reestructuración para el Ascenso MX.