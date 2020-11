«Pierde» estadunidense du vehículo en la Costa de Hermosillo

Una desagradable sorpresa se llevó un estadounidense quien no halló su vehículo donde supuestamente lo dejó estacionado.

A las 03:45 horas de este jueves, en la intersección de la Carretera Estatal 100 y la calle 20 Sur, policías municipales observaron a una persona del sexo masculino que parecía estar desorientada.

Al abordarlo para brindarle ayuda, el hombre de 34 años, originario de Estados Unidos, les informó que anteriormente dejo estacionado su pick up Dodge-Ram, color negro para estar en el área de la playa.

Mencionó que al regresar ya no pudo encontrar su vehículo, por lo que los uniformados lo subieron a la patrulla y recorrieron la zona para tratar de localizar la unidad pero no lograron cumplir su objetivo, ya que el perjudicado no recordó el lugar exacto en el que estaba.