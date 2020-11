Piden especialistas mayor compromiso de la ciudadanía

Ayer en Sonora se confirmaron 10 decesos y 148 nuevos casos, 73 de estos en Hermosillo

Con el paso de los meses, médicos, enfermeras y todo el sector salud han ganado experiencia en el manejo de la enfermedad de Covid-19, sin embargo, lamentablemente esto no puede controlar el aumento de contagios, de ahí la importancia de respetar y seguir la regla de tres, resaltó Enrique Clausen Iberri.

Tras informarse que ayer se confirmaron 10 fallecimientos más y 148 nuevos casos de la enfermedad, el secretario de Salud indicó que con el paso de los días los “héroes de bata blanca”, han ganado experiencia para el manejo del Covid-19 y los padecimientos que agravan la enfermedad, sin embargo, contener la pandemia y el número de casos está en la ciudadanía en general.

“Aunque hoy por hoy tengamos más experiencia en el manejo de la enfermedad, no podemos controlar es el número de contagios, porque esos dependen de ti, de la movilidad de la gente, de que uses cubreboca, te laves frecuentemente las manos y guardes distancia. Una vez que requieras hospitalización, dependes de los héroes de bata blanca, que no van a pensar ni un segundo en ayudarte, en salvarte la vida, pero ¿tú has pensado en ellos? Te lo dejo de tarea”, expresó.

Este domingo, ocho pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 34 mil 765 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron 10 decesos en seis hombres y cuatro mujeres, cinco de estos residentes de Hermosillo; dos de Cajeme; uno de Puerto Peñasco; uno de Cananea y uno de Cumpas, con los que suman 3 mil 252 defunciones.

Además se registraron 148 nuevos casos de Covid-19 en 79 mujeres y 69 hombres, para un total de 39 mil 812 casos en la entidad, 73 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 21 de Cananea; 13 de Huatabampo; ocho de Navojoa; siete de Santa Ana; siete de Guaymas; cinco de Nogales; cuatro de Cajeme; dos de Empalme; dos de Ures; uno de Sáric; uno de Aconchi; uno de Agua Prieta; uno de Naco; uno de Puerto Peñasco y uno de Cumpas