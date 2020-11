Piden cuidar a adultos mayores del Covid-19

Este viernes se reportaron tres decesos y 133 nuevos casos para sumar 38 mil 333 contagios y tres mil 182 fallecimientos

Las y los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables y que corren más peligro de padecer complicaciones por Covid-19 por lo que es muy importante continuar con las medidas preventivas de contagio y evitar exponerlos, aseguró, Enrique ClausenIberri.

Después de confirmarse tres defunciones y 133 casos nuevos por Covid-19, el secretario de Salud, destacó que en casa se debe cuidar de las y los adultos mayores, evitando que se contagien por esta enfermedad, pero también de accidentes como caídas, o de que sufran episodios de tristeza o ansiedad por no salir de casa.

“Hoy pasan la mayor parte del tiempo en casa, tal vez sin moverse mucho como estaban acostumbrados, lo que también afecta su salud; por eso te recomendamos, que así como ellos se han cuidado de no contagiarse de Covid-19, nosotros los cuidemos a ellos, pues al estar tanto tiempo en casa puede darse un aumento en el riesgo de caídas”, comentó.

ClausenIberri, explicó que para las y los adultos mayores la masa muscular es muy importante, por lo que se debe de ayudar a que hagan ejercicios adecuados para su edad y condición, a moverse, a estar ocupados y motivados.

“Cuida que asistan a sus citas médicas de control, a que lleven al pie de la letra sus tratamientos, a que se alimenten muy bien; si alguno de ellos muestra signos de estar irritable, con tristeza prolongada, ansiedad o depresión, marca al 911. Expertos te darán la mano para ayudarte”, finalizó.

Sobre los datos estadísticos, 33 mil 656 personas se han recuperado en Sonora; 12 pacientes Covid fueron dados de alta este día; y se confirmaron tres fallecimientos en tres hombres, dos de ellos residentes de San Luis Río Colorado y uno de Huatabampo, acumulándose tres mil 182 defunciones.

Se confirmaron 133 nuevos casos, en 69 mujeres y 64 hombres, para un total de 38 mil 333 casos, en residentes de: Hermosillo 54; Cananea 32; Cajeme 10; Nacozari de García, nueve; Nogales, seis, Agua Prieta y San Luis Río Colorado, cuatro; Guaymas, Puerto Peñasco y Cumpas, tres cada uno; Fronteras, Caborca, Santa Ana, Navojoa y Huatabampo, uno cada uno.

Hoy se confirmaron tres casos pediátricos; acumulándose 760 en total; y no hubo casos en mujeres embarazadas.