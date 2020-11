Piden a clientes no confiarse ante la pandemia

La Canacope Hermosillo hizo un llamado a los hermosillenses y sector empresarial local a no bajar la guardia en esta contingencia sanitaria, para prevenir que sigan en aumento los contagios y evitar nuevamente el cierre de negocios que puede llevar a la quiebra a muchos.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Hermosillo, Martín Zalazar Zazueta, consideró como una señal de alerta que Hermosillo vuelva a naranja está semana en el semáforo epidemiológico a consecuencia del incremento en la ocupación de camas hospitalarias.

Señaló que este retroceso en el semáforo epidemiológico debe tomarse con suma seriedad, ya que de seguir en aumento los contagios generará restricciones más severas por parte de autoridades estatales y municipales.

«Reiteramos el llamado a la sociedad hermosillense y también al sector empresarial local: no nos confiemos, no bajemos la guardia, el coronavirus sigue ahí afuera contagiando y quitando muchas vidas, los mismos hospitales son nuestro principal indicador de ello.

«Esto no es juego y por eso tenemos que poner todos de nuestra parte, aplicando las medidas preventivas para no tener que llegar de nuevo al color rojo en el semáforo epidemiológico», insistió Zalazar Zazueta.

A ese escenario nadie queremos llegar, enfatizó, por lo que hay que hacer un esfuerzo para cuidar primero su salud y de igual forma las actividades económicas-productivas, para que de determinar el Comité Municipal de Salud el reducir de nuevo horarios al sector económico en sus diferentes giros, esto no vaya a ser otro duro golpe para las actividades laborales, que en este cierre de año están buscando recuperarse de las pérdidas que les ha originado la pandemia del coronavirus.