Piden a alcaldesa no politizar Covid ante rechazo a medidas del Consejo Estatal de Salud

El secretario de Salud, Enrique Clausen, consideró que no es momento de aprovechar electoralmente la situación que es estrictamente de salud

Luego de que la alcaldesa Celida López Cárdenas desestimó el llamado del Consejo Estatal de Salud a restringir horarios en distintos establecimientos para frenar la propagación del Covid-19, el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, consideró que no es momento de hacer política, no es momento de aprovechar electoralmente una situación que es estrictamente de salud.

En un video difundido en redes sociales, la Presidenta Municipal, argumentó que “el escenario que vivimos nos debe enseñar a tomar decisiones en conjunto” y llamó a la reflexión respecto a que el escenario actual es distinto al que en su momento obligó a tomar medidas drásticas para la restricción de movilidad y en actividades económicas no esenciales.

“Con los mismos datos de la Secretaría de Salud: no tenemos un repunte. Si no hay un repunte, y estamos en semáforo amarillo, yo no estoy de acuerdo en que se tomen medidas para cerrar la economía de miles y miles de familias de Hermosillo”, argumentó.

Por ello, llamó a tener en cuenta la grave afectación que se verían obligadas a enfrentar todas esas personas cuyos ingresos dependen de las actividades que se pretenden cerrar, cuando no existe el escenario de una curva ascendente en las cifras de contagios de Covid 19.

Al respecto, en un mensaje dirigido especialmente a la alcaldesa, ClausenIberri, aseveró que “en esta ocasión no hay margen para equivocarnos”.

Puntualizó “hoy pretendemos que no nos pase lo que sucedió en la primera ola, cerramos –como bien lo dices- cuando ya estábamos colapsados, cuando ya no había camas disponibles, cuando la ocupación hospitalaria estaba al tope, exactamente, cerramos cuando ya no había espacios en funerarias, eso es precisamente lo que hoy el consejo Estatal de Salud quiere evitar

¿Qué ganas Celida con confundir a la gente? ¿Para que quieres que la gente se relaje? ¿Qué ganas con que los hermosillenses bajen la guardia?, cuestionó.

Asimismo, apuntó “no se trata de ponerle nombre o repunte o rebrote, o como tú lo quieras llamar o hacer ver, te conmino a no dejarte convencer por los grandes empresarios, hoy la ciencia médica recomienda que esta limitación dela movilidad poblacional temprana, antes de que haya un crecimiento de contagios, impacta en detener hospitalizados graves y que haya menos sufrimiento en las familias.

De eso se trata la decisión que tomó el Consejo Estatal de Salud, de esa manera los vas a ayudar más, no hay necesidad de hacer pensar a la gente que hay buenos y malos, hay una sola prioridad que es el preservar la vida y la salud.

ClausenIberri aseveró “necesitamos corresponsabilidad de parte de todas las autoridades, estamos hablando de personas y de vidas… ojalá y te sumes a esta recomendación”, concluyó.