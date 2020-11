Pide sumar esfuerzos contra el Covid-19

Se debe trabajar unidos desde los tres niveles de gobierno así como sectores y ciudadanía general, para frenar la pandemia que ha contagiado a 39 mil 122 sonorenses

La importancia de que los tres niveles de gobierno, distintos sectores y ciudadanía en general sumen esfuerzos ante el Covid-19 es vital, ya que solo así se puede hacer frente a esta pandemia, enfatizó el Secretario de Salud, Enrique ClausenIberri.

Tras confirmar seis fallecimientos más y 178 nuevos casos de la enfermedad, llamó una vez más a que todos los niveles de gobierno, de la mano con empresarios, industriales, comerciantes y toda la sociedad en su conjunto, sumemos esfuerzos para seguir enfrentando esta pandemia, ya que como lo han aclarado los médicos, el que se tenga suficiencia hospitalaria no significa que tiene garantizado que sobreviva al Covid-19.

“Por eso yo siempre te he dicho, y te seguiré diciendo que salgas con actitud preventiva; como si quien estuviera a tu lado fuera alguien que te puede contagiar. Siempre te lo he dicho y te lo seguiré diciendo: mientras no haya vacuna, no importa el color del semáforo, tu protégete como si estuviéramos en rojo.”, dijo.

En la actividad económica y laboral no es donde está el mayor riesgo de contagios, recalcó ClausenIberri, sino en los eventos sociales y de esparcimiento, donde las personas se relajan y no respetan las medidas sanitarias y donde realmente está el verdadero riesgo de reactivación de los contagios.

Este miércoles, ocho pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 33 mil 733 personas se han recuperado en la entidad; también se confirmaron seis decesos en cuatro hombres y dos mujeres, en tres residentes de San Luis Río Colorado; uno de Hermosillo; uno de Empalme y uno de Agua Prieta, acumulándose tres mil 213 defunciones.

Además, se registraron 178 nuevos casos en 92 mujeres y 86 hombres, para un total de 39 mil 122 casos en la entidad, 50 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 31 Cajeme; 27 de Cananea; 20 de Guaymas; 16 de Navojoa; 10 de Nogales; ocho de Agua Prieta; cinco de Empalme; tres de Nacozari de García; tres de Etchojoa; uno de San Ignacio Río Muerto; uno de Cumpas; uno de San Luis Río Colorado; uno de Caborca y uno de Huatabampo.

Se confirmaron cinco casos pediátricos, en cuatro niñas y un niño, acumulándose 777 en total; también se confirmó un caso en una mujer embarazada, para un total de 278 casos; 24 de los 178 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.