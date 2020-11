Pide Canirac revisiones parejas para todos

Las revisiones sanitarias también deben incluir a los comercios informales, consideró Manuel Lira Valenzuela, dirigente del organismo empresarial

Un llamado a las autoridades sanitarias del estado hace Canirac Hermosillo para que las inspecciones sean parejas a todo establecimiento que elabore y venda alimentos, porque únicamente se enfocan a los organizados y dejan de lado a los 3 mil 500 informales que hay en la ciudad.

Manuel Lira Valenzuela, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) comentó que la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson) de forma constante los supervisa.

“Los restaurantes afiliados hemos pasado todas las revisiones, hemos seguido los lineamientos mucho más de lo que se nos exige, estamos siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y los nuevos que surgen por la pandemia de Covid – 19”, argumentó.

Aun cuando no hay sanción para quienes no porten cubre bocas, en los restaurantes organizados de la ciudad no se permite el ingreso a personas sin esta protección, se lo pueden quitar en la mesa pero si se traslada al baño o a la barra es obligatorio portarlo, precisó.

Pero el suelo no es parejo para todos porque tenemos datos que hay 3 mil 500 establecimientos de comida informales solamente en Hermosillo que no son inspeccionados como los restaurantes organizados, abundó.

El ramo informal también debe ser revisado por las autoridades sanitarias del estado, hay mucho por hacer en este rubro, consideró Lira Valenzuela.