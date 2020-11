Perdona Stephanie Valenzuela a Eleazar Gómez

La peruana desmintió los rumores con respecto a que recibió una fuerte cantidad de dinero y un automóvil, para retirar la demanda

La modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela, manifestó en una reciente conferencia de prensa que perdona en el sentido emocional a su ex novio Eleazar Gómez, quien a principios de este mes de noviembre le dio una golpiza en su departamento en la Ciudad de México. El actor permanece en el Reclusorio Norte Preventivo de la Ciudad de México, acusado de violencia familiar equiparada.

Aunque Stephanie Valenzuela (conocida como Tefi Valenzuela) lo perdona en el sentido emocional, resaltó que no lo hará legalmente. «Lo perdono porque yo no voy a cargar con rencor en mi corazón, ahora, lo que pasé con la justicia, si decide que él tiene que pagar por sus errores de alguna manera será decisión de ellos, yo cumplí con lo mío».

«No le deseo ningún mal, al contrario, espero que encuentre la manera de sanar también, pero yo por mi parte no voy a otorgar ningún papel de perdón simplemente lo perdono en mi corazón», expresó.

Al ser cuestionada sobre si irá a ver a Eleazar Gómez al reclusorio para decirle en persona que lo perdona en su corazón, Stephanie Valenzuela comentó: «la verdad en este momento no lo he pensado, no creo que lo haga, pero uno nunca sabe, como te digo, el perdón está en mi corazón, pero para no guardar yo un mal sentimiento».

De la misma manera, tras los rumores de que estaba cobrando por una entrevista a un medio extranjero, aclaró: «no he cobrado por ninguna entrevista y eso todos los medios pueden demostrarlo, si he cobrado podrían decirlo». Tefi Valenzuela seguirá viviendo en el departamento donde sucedieron los lamentables hechos, pues ella pagó el arrendamiento por un año, antes de conocer a Eleazar. Asimismo desmintió los rumores con respecto a que recibió una fuerte cantidad de dinero y un automóvil para retirar la demanda en contra de su ex novio.