Mon Laferte cancela concierto con colectivo feminista al conocer que promueve la transfobia

«Ya no quiero más odio: seguiré apoyando a todos los colectivos feministas, trans, LGBTTTIQ+», expresó Mon Laferte en redes sociales

Mon Laferte suspendió un concierto que este viernes había planeado con el colectivo feminista Okupa Bloque Negro, al conocer de que la agrupación promueve el odio contra las personas transgénero.

En redes sociales, dijo que las integrantes de Okupa Bloque Negro, quienes tomaron las instalaciones de la CNDH en la Ciudad de México, la invitaron a colaborar con su causa.

Indicó que organizó una presentación para juntar comida, medicinas y ropa para las mujeres a las que auxilia dicho grupo.

Sin embargo, seguidores le hicieron saber que se trata de un grupo caracterizado por sus mensajes contra las personas transgénero.

La activista Ophelia Pastrana lamentó que la artista chilena se uniera con dicho grupo. “Es bien desmoralizante ver que Mon Laferte esté apoyando los movimientos feministas antitrans”, expresó.

Al conocer que la artista canceló su colaboración con Okupa Bloque Negro, Pastrana celebró la decisión y le agradeció a Mon Laferte.

Mon Laferte expuso que está a favor de las causas que no generen odio y apoya a grupos LGBT, trans y feministas, por lo que decidió cancelar su participación en el concierto.

“He decidido no participar en el concierto. Lo que menos quisiera es que se generen discusiones. Siempre he intentado unir a las personas ya sea con mi música o mis acciones. Yo ya no quiero más odio: seguiré apoyando a todos los colectivos FEMINISTAS, TRANS, LGBTTTIQ+ como lo he hecho los últimos 10 años de mi vida”, expresó.

También abundó que se encargará personalmente de recolectar ayuda para la Okupa.

