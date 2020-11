Molestan medidas restrictivas a ciudadanos para frenar Covid-19

En establecimientos comerciales se restringió el acceso a personas mayores a 65 años

El regreso de medidas restrictivas en Sonora para evitar la propagación de virus de Covid – 19 coincidió con el Día de los Fieles Difuntos, por lo que la movilidad en la ciudad fue menor al permanecer cerrados los panteones; además, un porcentaje del comercio establecido y ambulante no abrió al público.

Este lunes, el centro comercial de la ciudad registró menor afluencia que durante el fin de semana y se reforzaron los protocolos de sanidad nuevamente como no permitir el ingreso de personas mayores de 60 años o niños menores de 12 años a los establecimientos.

Esta disposición provocó la molestia de estos grupos poblacionales, sobre todo quienes intentaron ingresar a los supermercados a fin de adquirir productos alimenticios para hacer la despensa de la semana, como sucedió con la señora Reyna López, de 65 años a quien no le permitieron entrar a la tienda comercial.

“El guardia me preguntó la edad y le dije que 65 años, y me dice que hoy en la mañana le informaron que no debería dejar pasar a personas mayores de 60 años y que debe cumplir con las órdenes de sus jefes”, comentó la señora.

El Consejo Estatal de Salud acordó restricciones en el horario y aforo en establecimientos comerciales, además del uso obligatorio de cubre bocas, aplicar gel antibacterial y tomar temperatura a toda persona que ingresará al lugar, para evitar que los contagios por Covid – 19 sigan en aumento.

Algunos comerciantes están de acuerdo en reforzar las medidas de seguridad sanitaria; sin embargo, señalan que limitar el aforo provoca que las personas deban esperar en una fila para ingresar y esto desespera a algunas que prefieren retirarse del lugar.

También hay madres de familia que no tienen con quien dejar a sus hijos pequeños en sus casas para hacer compras y optan por no acudir a los comercios, coincidieron algunos comerciantes.