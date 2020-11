Llega mensaje de jóvenes a 12 mil personas

“La gente que estaba a mi alrededor me veían y sabían lo que me ocurriría, me advirtieron hasta el cansancio pero yo nunca les hice caso”, fueron las palabras de un joven que hoy se encuentra en un centro de internamiento cumpliendo una sentencia tras cometer un delito grave, y que junto a otros compañeros a través de sus testimonios buscan hacer conciencia entre otros adolescentes sobre las lamentables consecuencias de tomar una mala decisión.

Con esta reflexión inició la presentación de la obra “No manches tu vida”, escrita, dirigida y actuada por jóvenes del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) que la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora, llevó especialmente a padres de familia y jóvenes a nivel nacional para reflexionar sobre la importancia de fortalecer el tejido social desde el hogar.

Desarrollada en una celda, un grupo de internos narran cómo es su experiencia de vivir el internamiento, extrañando a sus familias, su vida fuera, los sueños inconclusos y lo más preciado que es la libertad.

Por iniciativa personal, un joven ya integrado a la sociedad, voluntariamente participó expresando a ritmo de rap, con la canción de su autoría “Otro día más”, cómo fue su paso por el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes Hermosillo 1.

El secretario de Seguridad Pública, David Anaya, en su mensaje inicial enfatizó que con esta puesta en escena se hace un llamado de conciencia a los jóvenes para que tomen decisiones acertadas y no aquellas que puedan afectarlos en su futuro.

Explicó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Sonora diseñó la campaña preventiva #PORLOQUEMASQUIERAS, orientada a prevenir entre la juventud conductas antisociales y delictivas, de la cual se desprende la obra escrita, dirigida y actuada por jóvenes internos y externos del Itama “No manches tu vida”.

Comentó que previo a la presentación de la obra, a través de las redes sociales se compartieron testimonios de jóvenes que se encuentran en internamiento recibiendo un tratamiento para su posterior reinserción a la sociedad con el objetivo de llevar el mensaje de joven a joven sobre las consecuencias de una mala decisión.

La transmisión de la SSP, Telemax y Radio Sonora, logró superar más de 12 mil vistas de familias que se sumaron desde diferentes partes del estado y del país, manifestando en sus comentarios publicados en la red social de Facebook, su agrado por estas innovadoras formas de prevención que se comparten desde Sonora.