Llaman a revalidar licencias de alcoholes

Se beneficiará a seis mil 418 permisionarios que faltan de cumplir el requisito

Los descuentos a recargos autorizados por la Secretaría de Hacienda del Estado para los últimos meses del año también aplican en la revalidación de licencias de alcoholes, informó Zaira Fernández Morales, al subrayar que de seis mil 418 permisionarios faltan por cubrir el requisito 441.

La titular de la Dirección de Bebidas Alcohólicas del Estado agregó que este estímulo fiscal también abarca los pagos atrasados de los derechos de alcohol, en apoyo a este gremio que también ha resultado afectado con la crisis generada por la pandemia de Covid – 19.

“Nos faltan pocos de lo que corresponde al 2020, los permisionarios aprovechan los descuentos por pronto pago que se dan en los meses de enero y febrero; además, con el tema de la pandemia hubo una prórroga de dos meses”, abundó.

Ahora lo que se busca es que cumplan con el pago a derechos, si se les dificulta pagarlo todo pueden hacer un convenio en las agencias fiscales del estado a fin de apoyarlos, sin el afán de hostigarlos, precisó.

También se les recomienda que si no pueden pagar el derecho que no vendan para que no estén fuera de la ley y que sean acreedores de sanciones, reiteró la funcionaria estatal.