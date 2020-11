Anuncian construcción de hasta dos centros de atención a víctimas

Una excelente noticia para las familias sonorenses, recibió ayer la Fiscal de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova, por parte de la titular de la Conavim, María Fabiola Alanís Sámano, ya que autorizaron la construcción posiblemente dos centros de atención a víctimas de la violencia contra la mujer.

Por lo pronto, está asegurado uno, pero hay posibilidades de que puedan ser dos, por lo que el próximo año, a más tardar, se contaría con este tipo de instalaciones en San Luis Río Colorado y de autorizarse el otro, sería en Nogales, ambas localidades con altos índices de hechos de violencia familiar.

Y esto no es gratuito, sino que es resultado de las buenas cuentas rendidas por la Fiscal de Justicia en esta materia, al lograr un alto índice de resultado de sentencias condenatorias contra feminicidas, lo cual ha sido una prioridad en la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Además, porque las autoridades han visto los beneficios que representa para las familias el contar con un sitio en donde recibirán atención integral, desde donde quedarse por unos días, recibir ayuda sicológica, asistencia legal y hasta buscarles empleo a las perjudicadas… Enhorabuena!

En los “antros” está el foco de infección del Covid, dice titular de la SS

Muy claro fue anoche el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, al señalar que la proliferación del Covid-19 no ocurre en los centros de trabajo, ya que la gente acude debidamente protegida, sin embargo, por la noche, cuando las personas van a bares o “antros” pues se relajan –de más- y se olvidan de cubrebocas, sana distancia y ahí está el virus oportunista.

De ahí la intención de las autoridades de salud de restringir horarios en este tipo de establecimientos, sobre todo, luego de que la Secretaría de Salud federal, regresó a la entidad a semáforo naranja, algo que ha sido flagrantemente ignorado por las autoridades municipales.

Es peligroso que diferencias políticas, sobre todo debido a la época en la que nos encontramos, predominen sobre el interés y la salud de la ciudadanía, por lo que en este y otros casos, lo importante es que usted y su familia tome todas las medidas preventivas y se cuide, no espere a que otros lo hagan por usted, porque nadie se morirá por usted.

Advierte Alfonso Durazo a alcaldes y alcaldesas “no meterá las manos por nadie”

El aspirante a la candidatura al gobierno del Estado por Morena, Alfonso Durazo Montaño, fue muy claro en advertir a los actuales alcaldes y alcaldesas emanados de ese partido, que no meterá las manos por nadie que haya incurrido en un acto de corrupción.

Como sabemos, algunos y algunas ediles, han sido señalados por actos ilícitos y a pregunta expresa durante la visita a este rotativo, puntualizó que no protegerá a nadie “¿cómo vamos a poder seguir nosotros con nuestra estrategia de combate a la corrupción si por un lado estás protegiendo y por otro no?, o combatimos o protegemos”.

En cuanto a la incapacidad que también han mostrado algunos y algunas, incluyendo a legisladores y legisladores, fue más magnánimo y estimó que ello podría obedecer al poco tiempo que tiene el partido.

“Somos un partido de cuatro o cinco años, de reciente creación, que llega por primera ocasión al poder, algunos tenemos experiencia previa en el sector público, no necesariamente es el caso de todos, pero yo prefiero pagar los costos del aprendizaje que son invariablemente menores a los costos de la corrupción”, sentenció.

“A la incapacidad, suponiendo sin conceder,-como dicen los abogados- puedo explicar, no justificar, las eventuales deficiencias que tenga alguna presidenta o presidente municipal pero no podría explicar jamás la corrupción”, así que se preocupen dos que tres ediles que están más que señalados no solo de deficientes, sino de corruptos.

