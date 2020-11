Autoridades electorales son ignoradas flagrantemente por partidos

Ya ve que por la pandemia por Covid-19 muchos han adelantado la decoración de sus viviendas con motivos de Navidad, ya que los expertos señalan que da la sensación de felicidad y tal vez ese sea el criterio de algunos partidos políticos para ignorar la Ley Electoral, adelantar sus tiempos y dar a conocer a sus candidatos a la gubernatura.

Qué lejos estamos de aquellos tiempos en los que la autoridad, en este caso, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se imponía y hacía cumplir los tiempos y las formas, ahora, es totalmente ignorado.

Empezó Movimiento Ciudadano dando a conocer como la “cabeza” de su organización, a Ricardo Bours Castelo, quien dejó en el camino a María Dolores del Río en la carrera por la candidatura.

Posteriormente, Ernesto Gándara Camou, dio a conocer su intención de renunciar a su militancia al PRI para encabezar una alianza ciudadana, que se presume será con el PAN y PRD.

Ayer, Morena no se quedó atrás e hizo lo propio con Alfonso Durazo Montaño, quien encabezó un acto en un centro de convenciones del poniente de la ciudad, en donde estuvo acompañado por el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, así como diputados y diputadas locales y federales, además de alcaldes y alcaldesas.

Cabe señalar que en su discurso se le escuchó muy seguro de ser el próximo gobernador de Sonora.

Y en este contexto nos queda claro que el IEE pasó a ser un instrumento de adorno, porque seguramente no aplicará ninguna sanción y se escudará en el argumento que no hay denuncias de actos anticipados no de campañas, sino de precampañas… Y aunque no lo crea, les pagamos para que hagan valer la ley ¿cómo la ve?

Como cada fin de año se avizoran aumentos en cascada a productos

Aunque no es novedad, porque cada año ocurre, para las próximas semanas se anticipa un aumento al precio de la tortilla de maíz, debido al incremento en los costos de la materia prima.

De acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla, a partir del 1 de diciembre se hará efectivo el incremento, que cabe señalar, en el caso de Hermosillo, somos la ciudad que tiene el más alto costo del alimento.

El argumento que esgrimieron los productores es que se incrementó el costo del producto base que es el maíz, así como el transporte y el costo del agua.

Y con esto se desatará una ola de aumentos en otros productos, aprovechando que en muchas ocasiones las personas traen un poco de dinero extra con motivo del pago de aguinaldo y bonos de fin de año.

Fallece el reconocido empresario Javier Robinson Bours Almada

Antes de cerrar este espacio, a nombre de directivos y personal de Grupo Editorial Padilla enviamos un abrazo solidario a la familia Bours Castelo y Bours Almada, por el sensible fallecimiento de Don Javier Robinson Bours Almada, fundador del Grupo Bachoco así como de otras empresas de proyección nacional, desde aquí deseamos pronta resignación.

