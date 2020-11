Hay que vivir para contarla, no es momento de relajarse

La postura de la alcaldesa local, Celida López Cárdenas, ha sido motivo de nota nacional, ya que mientras la Secretaría de Salud del gobierno federal, consideró que hay suficientes elementos para regresar a Sonora, con todo y sus 72 municipios a semáforo naranja debido al aumento de casos de Covid-19, la edil hermosillense insiste en que la capital seguirá en amarillo, y si de por sí, somos risueños, ahora haciéndonos cosquillas.

Entendemos perfectamente la situación económica difícil en la que se encuentran los trabajadores, sobre todo de lugares como antros, bares y restaurantes; ni qué decir de los gimnasios ya que conocemos de primera mano las peripecias, sobre todo de instructores y sus familias, ya que una de mis hermanas se dedica a ello.

También conocemos la situación de quienes son el último eslabón de la economía, pero el más importante, los obreros, lavacarros, trabajadores de la construcción, domésticas, “viene viene”, esos quienes día a día tienen que salir porque de otra manera no comen y que sin ellos simple y sencillamente nos estancamos porque si hay producción pero no hay consumo, de nada sirve.

Esta pandemia nos está poniendo en jaque, las familias nos hemos distanciado, porque no queremos llevar contagios, porque no podemos o no debemos salir, se acabaron los abrazos, los besos y hasta los encuentros sexuales han disminuido, pero entre más nos relajemos, más tardaremos en superarla.

Pero como señala la gobernadora Claudia Pavlovich en una reflexión que publicó en su cuenta de Facebook, hay que ser responsables y sobre todo, esforzarnos para “vivir para contarla”.

Ojalá que muchos de quienes leen este espacio, a la vuelta de los años puedan platicar con sus hijos o nietos, sobre esta época oscura que nos tocó vivir y que nos obligó, o al menos es lo que esperamos, a ser mejores personas, más solidarias, comprometidas y sobre todo responsables para no propagar más esta enfermedad.

Ojalá que más allá de intereses de partido, sobre todo en una época como la que estamos viviendo, predomine el interés de tener una sociedad sana y pujante.

Inicia hoy un atípico “Buen Fin” que se extenderá por casi dos semanas

Este día inicia la temporada de ventas de fin de año con el llamado Buen Fin, y como ha sido todo este año, será totalmente atípico, ya que se deberá cumplir con el distanciamiento social, las empresas deberán revisar que se cuente con todo lo necesario para garantizar la salud de quienes acudan y además, tendrá una duración de casi dos semanas.

Ojalá que los empresarios aprovechen el cierre de fronteras a Estados Unidos y ofrezcan artículos de buena calidad y con ofertas reales para que se mantenga el interés del comprador, ya que muchos ya tienen su lista de regalos para adquirir a través de internet.

También será muy importante hacer compras inteligentes, adquirir productos que realmente se requieran porque con una economía como la que se avizora, en la que el gobierno federal no cuenta con un plan de contingencia más allá de las buenas intenciones se requerirá de un colchón para enfrentar cualquier emergencia que se pueda presentar.

Impera la cordura y se conjura fantasma de la huelga en el transporte

Muy buena mano izquierda mostraron los secretarios de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa y del Trabajo, Horacio Valenzuela, ya que luego de intensas negociaciones lograron llegar a acuerdos con los trabajadores sindicalizados del transporte y se conjuró la huelga que estaba prevista para estallar mañana martes.

Es un respiro para la ciudadanía y también dan buenas cuentas a la gobernadora Claudia Pavlovich, quien actualmente está en reposo domiciliario tras contagiarse de coronavirus Covid-19, aunque ha estado muy al pendiente de lo que ocurre en la entidad.

Lamentablemente, como lo reconocen los mismos choferes, hay otra clase de intereses en el gremio y aunque ellos están en desacuerdo con la paralización de servicios, no dudan que la dirigencia pueda emplazar nuevamente, por lo que cruzamos los dedos para que no sea así, pero insisto y a riesgo de pecar de necia, estamos en una época electoral y todo puede suceder…

Correo electrónico [email protected]