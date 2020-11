Goza Norma Palafox jugar el Clásico Nacional

A la goleadora histórica de Chivas femenil no le preocupa si le anota al América o no, sólo quiere sumar

La goleadora histórica de Chivas femenil, Norma Palafox, consideró que el Clásico Nacional ante América le pone «la piel chinita» y aseguró que sólo quiere que el Rebaño sume.

«Para mí lo importante es tener los tres puntos. El clásico no sé cómo explicarlo, me pone la piel chinita, hay muchos sentimientos. No me preocupa si cae un gol, lo que quiero es sumar con mi equipo», mencionó.

Hace una semana se convirtió en la máxima goleadora de Chivas Femenil, con 21 tantos, y aseguró que es un sueño cumplido estar en la cima del goleo histórico del club.

«Para mí es un sueño cumplido, un logro desbloqueado. Se siente muy bonito ser la que más ha anotado gol con la institución de mis amores. Seguir esforzándome para seguir incrementando la cuenta y seguir haciendo historia con este gran equipo», comentó.

El Clásico Nacional se jugará el próximo lunes 16 en el Estadio Akron, a las 19:00 horas.