Golpean ladrones a su víctima

El perjudicado está hospitalizado ya que resultó con lesiones en la región craneal y lumbar

Con lesiones en región craneal y lumbar, un hombre ingresó al área de urgencias del Hospital Ignacio Chávez, después de haber sido asaltado.

El perjudicado fue atendido por el personal médico, quienes al enterarse que el hombre había sido atacado en un hecho violento, notificaron el caso legal a la Línea de Emergencias 911.

Agentes de la Policía Municipal acudieron la tarde del domingo a la clínica, ubicada en la esquina de la calle Benito Juárez y avenida Aguascalientes para tomar nota del incidente.

En el sitio, el personal manifestó que el perjudicado presenta heridas que tardarán más de quince días en sanar y recalcaron que se las provocaron durante un robo con violencia, y que había llegado alrededor de las 22:00 horas del día anterior.

Por prevención del Covid-19

Los oficiales tomaron nota de la versión del médico de turno y posteriormente hicieron saber que tendrían que entrevistar al perjudicado, pero no pudieron acceder a dicha tarea.

Tras explicar al doctor que se requería la plática con el afectado para saber cómo, cuándo, dónde y quiénes lo habían lesionado, les fue recomendado no ingresar al área de hospital.

El galeno precisó que debido al riesgo de contagio por Covid-19 no era posible que los oficiales llegarán hasta el perjudicado

Los uniformados hicieron el informe policial homologado y los pusieron a disposición de un agente del Ministerio Público del Fuero Común especializado en homicidios, feminicidios y lesiones graves dolosas, quién se encargará de realizar los cuestionamientos e indagatorias correspondientes.