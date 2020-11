Fue Ana Claudia Talancón víctima de fanáticos

Aunque es de las actrices consentidas de los mexicanos, ha llegado a ser atacada por los papeles que interpreta

Aunque Ana Claudia Talancón es de las actrices consentidas de los mexicanos, ha llegado a ser atacada por los papeles que interpreta.

En entrevista con Omar Chaparro en su programa «Tu-Night», Ana Claudia habló de una mala experiencia que tuvo mientras se encontraba en el rodaje de la telenovela «Vale todo», un melodrama originalmente brasileño, aunque el ataque ocurrió en Los Ángeles California.

«Venía con un dinerito que tenía para mi vestido, me aparté un poquito en un callejón, y una señora se me acercó con un carrito; estaba grabando una telenovela en Brasil donde me llamaba María de Fátima; y de repente me dijo: ‘¡cómo crees que puedes hablarle así a tu mamá y salirte con la tuya!’, me avienta el puñetazo y me empieza a arañar toda, llegó la policía y la agarraron”, contó Ana Claudia.

Pero esa no es la única vez que Ana Claudia tuvo que enfrentar la hostilidad de la audiencia por motivos profesionales, pues también comentó cómo su participación en «EL crimen del padre Amaro» mermó la relación con su familia.

«Fue todo un rollo con mi familia, muchas personas de mi familia ni siquiera quisieron ir a verla, ya después se dieron cuenta que soy actriz”, comentó.

En esa ocasión Ana Claudia causó revuelo en la iglesia católica por usar el manto de la Virgen de Guadalupe en una escena para adultos.

Los ataques son inaceptables y el fanatismo llega muy lejos, pero también habla mucho de su gran labor como actriz y lo que ésta logra transmitir en sus personajes. Aquí puedes ver parte de la entrevista.