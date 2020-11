Firmará «El Tuca» contrato hasta 2024 con el equipo de los Tigres

Alejandro Rodríguez, presidente del equipo regiomontano, puntualizó que la renovación del técnico brasileño es prácticamente un hecho

El presidente de los Tigres, Alejandro Rodríguez, aseguró que “muy pronto” será renovado el contrato que vincula a Ricardo el Tuca Ferretti como director técnico del primer equipo felino.

«Pues ya está renovado, siempre, renovado con los conceptos, ah, que falta un papel, pues ya muy pronto lo daremos para que tengan ustedes (medios) tranquilidad de que el papel ya esté firmado”, señaló «El Inge».

En 2018, Ferretti había dado un margen de tres años para retirarse, sin embargo, recientemente ha expresado su deseo por continuar en el cargo.

«El día que por alguna razón, porque él decida retirarse o porque dios no lo quiera, porque pues todos estamos expuestos a alguna enfermedad, lo vamos a extrañar.

«El día que Tuca ya no esté, lo vamos a extrañar y lo vamos a extrañar porque hay pocos que tengan esas capacidades, ese carácter y ese temperamento para poder dirigir a un equipo como Tigres con toda la presión y con toda la exigencia”, añadió Rodríguez.

Por otra parte, el directivo reconoció cuánto les afectó el no haber podido terminar la fase regular del Torneo Guardianes 2020 entre los primeros cuatro lugares de la clasificación y por ende, haber perdido la oportunidad de avanzar directamente a los cuartos de final del certamen. Ahora tendrán que jugar el repechaje la próxima semana ante el Toluca.

No logramos la meta, nos duele no haberlo logrado, nos duele en el alma, es una estaca en el medio del corazón, tipo Drácula, tipo vampiro, duele en serio, pero ni modo que nos quedemos llorando y a un ladito del camino, todos empolvados y quejándonos del árbitro, de la situación y de la suerte, no somos así, nunca seremos así”, dijo el dirigente, haciendo alusión al partido de la última jornada frente al Atlas, en el que antes de que fueran alcanzados 1-1 en el marcador, les anularon un gol por un polémico fuera de lugar.

Según ha trascendido, el Tuca firmaría un contrato hasta 2024 con la institución regiomontana.