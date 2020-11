Exigen reinstalación del director del ITH

No permitiremos que un grupo políticamente influyente se apodere de la institución y eche abajo los logros de la comunidad estudiantil, señalaron maestros y personal administrativo del Instituto Tecnológico de Hermosillo, quienes tomaron las instalaciones para exigir la reinstalación del ex director Gerardo Ochoa Salcido, quien el pasado 4 de noviembre renunció a su cargo.

Los manifestantes dijeron que la salida del ex director es injustificada y la plantilla laboral no está dispuesta a aceptar su renuncia, por lo que exigen la revocación de la misma y retome su cargo al frente de la institución.

Además manifestaron su inconformidad con el desempeño del subdirector administrativo, Luis Carlos Santos, quien aseguraron está politizando la institución, y pidieron su destitución.

«Debería tener un poco de vergüenza de volverse a presentar a trabajar, debería renunciar incluso a su plaza porque todo ese tiempo que ha estado aquí en la escuela, nunca ha cumplido con sus deberes y siempre se ha victimizando», expuso Rogelio Bonillas Olivas.

El secretario general de la Delegación Sindical del ITH, dijo que Luis Carlos Santos se victimiza para poder hacer y deshacer en la institución, y el sindicato no está dispuesto a respaldar sus atropellos.

«El sindicato no está para defender vaquetones, estamos para defender a los trabajadores. No queremos que vuelva Luis Carlos Santos, no queremos que vuelva aquí, ni tampoco a su grupo a esa ‘camarilla’, lo queremos pero lejos de aquí», enfatizó.