Exigen operadores del transporte reinstalación de choferes despedidos

Señalan que varios trabajadores sindicalizados han sido despedidos de manera injustificada por parte de la empresa con el único objetivo de debilitar al sindicato y desaparecerlo

Operadores del transporte público de Hermosillo exigen a las autoridades de gobierno del Estado, así como a las empresas que concesionan este servicio, la reinstalación de los trabajadores sindicalizados despedidos, así como el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo.

El secretario del comité de huelga del Sindicato de Operadores del Transporte Público, Víctor Cervantes, señaló que desde el pasado 20 de octubre varios trabajadores sindicalizados han sido despedidos de manera injustificada por parte de la empresa con el único objetivo de debilitar al sindicato y desaparecerlo por completo para tomar el control ellos mismos sobre los operadores que laboran por turno.

«Desde el día 20 de octubre que se declaró inexistente la huelga y nos manifestamos empezaron a despedir a los trabajadores sindicalizados paulatinamente y hasta el día de hoy siguen llegando operadores despedidos por la empresa (…) Motivo no hay!, dijo.

Señaló que la artimaña que está haciendo la empresa es para desaparecer el sindicato y hacer al trabajador como gusten y manden que son los que van a quedar por turno con un sueldo diario de 257 pesos, cuando ellos firmaron un contrato de 300 por turno.

«No les pagan horas extras a los trabajadores por turnos y a los sindicalizados no les pagan su bono de línea cada dos semanas y horas extras, no respetan el contrato colectivo de trabajo», denunció.

Varios trabajadores manifestaron haber sido despedidos sin justificación, bajo el argumento de que la empresa lo solicitó.

El integrante del sindicato de operadores de transporte público de Hermosillo resaltó que están exigiendo la reinstalación de los compañeros despedidos y el cumplimiento de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo que está vigente.

Aseguró que hasta no llegar a un acuerdo con las autoridades continuarán en plantón permanente por fuera de Palacio de Gobierno, además de la huelga masiva que se tiene programada para el próximo 10 de noviembre por parte de la Confederación de Trabajadores de México, (CTM) Sonora.