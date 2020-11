Exhortan a revisar esquema de pago ante la CFE

La Unión de Usuarios de Hermosillo señaló que los esquemas de la Comisión Federal de Electricidad para facilitar el pago del servicio podrían ofrecerse a través de instituciones bancarias, y no de manera directa con la compañía de luz.

El dirigente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, explicó que este acuerdo de pago podría ofrecerse durante el Buen Fin, sin embargo, exhortó a los ciudadanos a analizar bien este método antes de contraerlo para no adquirir más deudas.

«Al parecer existe un acuerdo de CFE con los bancos para que las deudas que presentan los clientes de Comisión sean asumidas por las instituciones bancarias y estos a su vez realicen este pago de manera directa a la institución a meses sin intereses, aunque existe el riesgo de caer la morosidad y llegar incluso al embargo», dijo.

Peinado Luna manifestó que habrá personas que les convenga este esquema y quienes busquen otro mecanismo de pago, para no adquirir un compromiso con los bancos.

En ese sentido, el líder de la Unión exhortó a los usuarios a analizar bien las posibilidades que tienen antes de adquirir un compromiso con una institución bancaria.

Resaltó que la UUH sigue trabajando gestionando prórrogas de pago con la CFE para evitar el corte de servicio a los usuarios.

«Realizamos entre 400 y 500 gestiones a la semana por el tema de Comisión, con métodos de pago accesibles, y evitar que les corten del servicio, expresó.