Exhortan a adoptar estilos de vida saludable

Indican que no hacerlo puede influir en el desarrollo de enfermedades crónicas, padecimientos que complican la respuesta al Covid-19

La combinación de cuatro factores de un estilo de vida como mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente, seguir una dieta sana y no fumar, reducen hasta en 80 por ciento el riesgo de desarrollar las enfermedades crónicas más comunes y mortales, padecimientos que complican la respuesta al Covid-19, informó Enrique Clausen Iberri.

Luego de confirmarse 14 defunciones y 251 nuevos casos por COVID-19, el secretario de Salud detalló que las enfermedades crónicas degenerativas que estaban ahí antes de la pandemia y que seguirán después de la contingencia, son igual de letales que este virus.

“Por eso no vamos a dejar de recomendarte hábitos saludables de estilo de vida, ya que muchas personas no son conscientes de que un cambio en el estilo de vida es la clave para que puedan vivir más plenos y disfrutar más de la vida”, manifestó.

Clausen Iberri explicó que el ejercicio regular puede ayudar a mejorar la salud del corazón; para las personas con hipertensión arterial, el ejercicio puede reducir el riesgo de morir y de que la enfermedad cardíaca progrese; y para los que tienen diabetes, puede ayudar a que controlar el peso y a aumentar la energía.

Para una persona con diabetes tipo 2, dijo, el ejercicio puede reducir el riesgo de morir de un infarto.